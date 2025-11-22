El corredor urbano del Guadalquivir echa a andar

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el plan estratégico del Anillo Verde y Azul y el corredor urbano del Guadalquivir por un importe que ronda los 150.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 11 meses. Todo ello, "partiendo de una revisión del trazado del anillo verde, estableciendo una planificación y programación de las actuaciones, incorporando criterios de intervención basados en la naturaleza y proponiendo modelos de gestión y gobernanza".

El objetivo del citado contrato es la prestación del servicio de asistencia técnica a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) para la realización de una serie de trabajos, como el análisis y revisión del documento base para la creación del anillo verde; la definición de unos objetivos específicos y "la fijación de criterios comunes para la identificación, conservación y restauración de la infraestructura verde y azul en todo el municipio", según consta en el pliego de condiciones consultado por Europa Press.

Para ello, el adjudicatario deberá definir un "recorrido coherente con la realidad actual de la ciudad" e identificar los suelos que ya están obtenidos tras los nuevos desarrollos urbanísticos que se están produciendo en diversos sectores, así como aquellos terrenos que se podrán incorporar en el futuro.

Este nuevo plan establecerá una "tramificación/zonificación", para lo que se recabará información de la titularidad de los suelos no municipales, "de manera que se puedan arbitrar convenios o acuerdos de colaboración, tanto con particulares como con otras administraciones públicas, ayuntamientos y entidades".

Perspectiva metropolitana

La revisión y análisis contemplará, además, "la perspectiva metropolitana", de modo que se hagan posibles las conexiones de la Infraestructura Urbana Verde con recursos naturales y culturales del área metropolitana, "añadiendo la red hidrográfica existente con el objetivo de restaurar sus tramos más deteriorados".

La fase de análisis debe concluir con un "diagnóstico ecológico y ambiental", con el que se obtendrá una lectura de los indicadores ambientales, sociales, económicos y urbanísticos actuales para disponer de datos de partida.

De cara a la elaboración de la propuesta de zonificación, el adjudicatario tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la afección tanto al medio ambiente como a la movilidad, al patrimonio histórico y arqueológico, y a los servicios urbanos --abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica o red de telecomunicaciones--, así como el coste de las expropiaciones.

La biodiversidad

En cuanto a los criterios que se deben tener en cuenta, figura la protección de la biodiversidad urbana y periurbana; "las soluciones de evacuación de agua y de bajo mantenimiento para las instalaciones; también para el mobiliario urbano y zonas de juegos y de ejercicio; el uso de pavimentos funcionales, sostenibles y de bajo mantenimiento e integrados en el paisaje, y la plantación de especies vegetales autóctonas, adaptadas a las condiciones climáticas del lugar, de riego y espacio".

También debe dar respuesta este nuevo documento a las nuevas demandas sociales. Todo ello se completará con acciones tendentes a promover la comunicación, educación y participación de los ciudadanos.

Consulta a la Junta

Una vez definido el trazado y la zonificación del Anillo Verde y Azul de Sevilla y el corredor Urbano del Guadalquivir, el adjudicatario elaborará la documentación necesaria para realizar una consulta previa a la consejería competente en materia de Medio Ambiente, con el fin de determinar, en su caso, el alcance del estudio de impacto ambiental, como se prevé en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Con posterioridad, el adjudicatario redactará y elaborará la documentación que debe acompañar a la solicitud exigida en la legislación para llevar a cabo la tramitación ambiental del Avance del Proyecto de Trazado.

El Documento Base para la Creación del anillo Verde de Sevilla fue elaborado en 2020, en el marco de las propuestas para el Plan Estratégico y la Agenda Urbana 2030. En este informe "se esbozaba" la creación de un Anillo Verde "que serviría como corredor ecológico y uniría diversos espacios verdes y parques existentes, además de facilitar la conexión con el medio natural y otros municipios del área metropolitana".

42 kilómetros

En este documento ya se presentaba geográficamente el trazado de 42 kilómetros, con cuatro tramos en los que se subdividía "en función de su complejidad, asimilabilidad y proximidad". El primero de ellos (F1:Guadalquivir) comprendía el espacio entre el estadio de la Cartuja y la exclusa de Tablada; el segundo (F2:Guadaíra), entre la exclusa y el Parque Guadaíra; el tercero (F3:Arroyo de Ranillas), entre este parque y el del Tamarguillo; y el último (F4:Arroyo San Jerónimo), entre este último y la Isla de Tercia.

Este documento recogía una serie de fases de trabajo relacionadas con la conectividad entre los espacios existentes, la recuperación de zonas con valor ecológico, la contribución a la lucha contra el cambio climático y el impulso de los servicios ecosistémicos.