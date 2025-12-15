Corte total de la avenida Luis Uruñuela el 18 de diciembre por pruebas del Tranvibús sobre el canal de Ranillas

El tranvibús conecta por ahora Torreblanca y Sevilla Este con Nervión

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un corte total de tráfico en la avenida Luis Uruñuela de Sevilla Este este jueves 18 de diciembre para pruebas adicionales del Tranvibús en el paso sobre el Canal de Ranillas.

El corte se realiza en el tramo comprendido entre Glorieta Palacio de Congresos y la calle Urbano Orad, en horario de 22:00 a 06:00 horas (nocturno), motivado por la realización de las pruebas adicionales previstas en el nuevo paso sobre el Canal de Ranillas, incluido en el proyecto de ejecución del carril bus segregado para BTR, en el tramo Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa.

El plan de tráfico asociado incluye las medidas siguientes:

- Conversión Glorieta Urbano Orad, normalmente partida, en una configuración de glorieta cerrada. Se colocará un auxiliar vial con baliza luminosa en dicha glorieta, dando indicaciones oportunas a los vehículos procedentes de la avenida . de las Ciencias.

- Conversión Glorieta Palacio de Congresos, normalmente partida, en una configuración de glorieta cerrada. Se colocará un auxiliar vial con baliza luminosa en dicha glorieta, dando indicaciones oportunas a los vehículos procedentes de la Avda. Montesierra / SE-30.

Se adjunta croquis a continuación con el plan de tráfico: