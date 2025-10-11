Corte total de la calle Castilla por obras desde el martes 14 entre las calles Alvarado y Procurador

La calle Castilla de Triana se somete a obras de renovación del adoquinado desde el martes 14 de octubre en el tramo comprendido entre las calles Alvarado y Procurador. Las obras obligan a desvíos en la línea 43 de Tussam y se eliminan sus paradas de las calles Castilla y San Jorge, que se ubicarán provisionalmente en Chapina. El mismo martes también comienzan las obras de Emasesa en varias calles de Los Remedios.

Los trabajos darán comienzo el próximo martes 14 de octubre, tendrán una duración estimada de dos meses y cuentan con un presupuesto de casi 70.000 euros.. Se reacondicionará el adoquín de Gerena de la calzada y se sustituirán los alcorques redondos de hormigón por otros de granito.

La delegación de Movilidad, en coordinación con el Distrito Triana, está gestionando con los residentes con garajes afectados por este tramo de obras la creación de una tarjeta de acceso al aparcamiento provisional que el Consistorio va a habilitar en el Paseo de la O.

Plano del tramo de la calle Castilla que se corta desde este martes / Ayuntamiento de Sevilla

El delegado del distrito, Manuel Alés ha señalado que “el readoquinado en Castilla forma parte del compromiso del gobierno de Sanz con el cuidado del paisaje urbano en todos los distritos. Con esta actuación garantizamos un mejor estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana”.

El edil ha señalado que “para ocasionar las mínimas molestias posibles a los vecinos durante la realización de los trabajos, estamos trabajando durante estos días para habilitar un aparcamiento provisional en el Paseo de la O para que, aquellos vecinos cuyos garajes se vean afectados por las obras, puedan aparcar”.

Los residentes titulares de plazas de aparcamiento en el tramo donde se acometerán las obras, podrán acceder a los mismos desde la calle Procurador, siempre que sea posible en función del avance de la obra. Cuando no sea posible, podrán acceder para aparcar provisionalmente en el Paseo Nuestra Señora de la O, para lo que se emitirán las oportunas autorizaciones. Como ha señalado el edil, “desde el área de Movilidad, ya se están tramitando con cada vecino este aspecto para que puedan utilizar este aparcamiento alternativo durante el transcurso de la obra”.

Recorridos alternativos

Mientras duren las obras está previsto el corte total de Castilla a la altura de Alvarado y hasta Procurador.

Los recorridos alternativos propuestos son los siguientes:

- Desde Pza. Chapina por calle Pinzón - Alfarería - Procurador - calle Castilla

- Desde calle Clara de Jesús Montero por Alfarería - Procurador - calle Castilla

La línea 43 de Tussam modifica su recorrido de la siguiente forma:

...Clara de Jesús Montero, Chapina, Cristo de la Expiración, Arjona, Reyes Católicos,... a su itinerario habitual.

Por lo que quedan suprimidas provisionalmente las paradas de las calles Castilla y San Jorge durante el periodo indicado. Se habilita parada provisional en Chapina, conjuntamente con la línea C3.