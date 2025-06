Cortes de luz afectan a bares y restaurantes de Santa María Blanca desde hace 10 días

Desde hace diez días, vecinos y establecimientos hosteleros de la zona centro de Sevilla, especialmente en la Plaza de Santa María la Blanca, sufren continuas interrupciones en el suministro eléctrico que están afectando gravemente a la vida diaria de residentes y comerciantes.

El restaurante Altara, en la plaza, es el más afectado. "Desde el 30 de mayo venimos sufriendo a diario cortes de luz que duran de tres a seis horas. El sábado pasado, por ejemplo, con 35 personas comiendo dentro del bar nos quedamos sin luz a las seis de la tarde y ya no volvió. Se nos han estropeado máquinas y motores de las cámaras que cuestan más de mil euros. Y no podemos usar ni freidoras ni el aire acondicionado ni nada. Hemos notificado todas las incidencias y puesto reclamaciones a Endesa y a la distribuidora. Y tendremos que acudir a Industria si no nos dan una solución", ha denunciado este miércoles la dirección del negocio en declaraciones a este periódico.

En la plaza de Santa María la Blanca, la afección eléctrica se extiende además a la peña bética y a lo largo de la calle a la confitería Los Angelitos (en este negocio la luz se va varios días a la semana a las 12:00 y no vuelve hasta las 19:00) y a otros bares de la zona. Entre vecinos y clientes los afectados suman a diario de 8 a 14. El estanco por ahora afirma que no le afectan las incidencias.

Desde la Asociación de Hostelería se asegura que locales emblemáticos y pequeños comercios de la zona han tenido que cesar su actividad o reducir drásticamente su horario, generando importantes pérdidas económicas y malestar entre trabajadores y clientes. Añade la asociación que, según denuncian los afectados, los cortes de luz se producen de forma intermitente a lo largo del día, sin previo aviso y sin una solución clara por parte de las autoridades o la compañía suministradora.

La Asociación de Hostelería añade que, además de los perjuicios económicos al sector hostelero —uno de los motores turísticos y económicos de la ciudad—, los vecinos de la zona también padecen las consecuencias de esta situación, viéndose privados de un suministro eléctrico estable para su vida diaria y soportando condiciones especialmente difíciles con la llegada de las altas temperaturas.

Los afectados reclaman una respuesta urgente y coordinada por parte de las administraciones públicas y la empresa responsable del suministro eléctrico para restablecer el servicio de manera inmediata y garantizar unas condiciones dignas tanto para el tejido comercial como para los residentes.

Endesa instalará dos nuevas líneas de baja tensión

La compañía Endesa responde que en Santa María la Blanca ha detectado una sobrecarga de la red que hace saltar los fusibles. Para solucionarlo, desde esta misma noche va a comenzar los trabajos para instalar dos nuevas líneas de baja tensión en la zona, lo que permitirá aliviar la situación.

"Los trabajos están planificados para esta noche y consistirán en tender dos nuevas líneas de baja tensión. Prevemos que una de ellas quede en servicio mañana mismo (por este jueves) y la segunda quedará pendiente de la ejecución de un tramo que necesita obra civil, para abrir una canalización, y que estamos tramitando con Gerencia de Urbanismo por vía de urgencia", responde Endesa.

La semana pasada, el 5 de junio, los operarios de Endesa hicieron trabajos provisionales para desdoblar la línea de baja tensión existente y repartir las cargas. Durante estos días han realizando el estudio técnico y la supervisión en campo para diseñar una solución definitiva, asegura la empresa.