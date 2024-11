Las costureras de las Tres Mil no encuentran ahora profesor para su taller

Las costureras de las Tres Mil Viviendas no han podido comenzar aún su taller de costura porque no tienen profesor. Primero las cambiaron de ubicación, retiraron el taller al que se habían inscrito y lo movieron del centro cívico El Esqueleto a la sede de la asociación Esperanza Sur. Las mujeres se rebelaron, pues las llevaban a una de las zonas más conflictivas del Polígono Sur, justo al lado de donde se registraron los tiroteos con armas de guerra el pasado 12 de octubre.

Tenían muy claro que no iban a ir a esta zona, pues la mayoría de ellas se desplazan en coche o en autobús, ya que han de cargar con sus máquinas de coser y con túnicas de nazareno o trajes de flamenca. No querían dejar sus coches en una zona peligrosa, mientras que en el centro cívico estaban más protegidas al estar ubicado éste en una zona más segura y contar con vigilancia privada.

Tras una primera movilización, el Ayuntamiento de Sevilla reculó y volvió a habilitar el curso en su ubicación original, el centro cívico El Esqueleto. Pero surgía un problema nuevo: ofertaron el curso sin profesor. El distrito Sur intentó buscar un monitor sin éxito e invitó a las propias alumnas a que encontraran una persona que pudiera desempeñar esta labor. Pero por el momento el taller sigue sin estar en marcha.

Las alumnas exigen el inicio de las clases, cosa que han hecho enviando correos al distrito Sur. Sin embargo, no han obtenido todavía respuesta. “Tras una reunión con los actuales responsables de los talleres, se llegó a un acuerdo. Recibo una llamada por parte de talleres y me dicen que no tienen monitor, lo que me parece lamentable. Me proponen buscar nosotras mismas profesor, lo cual es surrealista”, dice una de estas comunicaciones. Tras contactar con varios profesores, unos se niegan a trabajar con los distritos y a otros las condiciones no les convienen.

“A día de hoy seguimos sin taller y sin esperanza de solucionar el conflicto generado por una mala gestión de los talleres”, explican las costureras, que recuerdan que los cursos se ofertaron en el mes de julio. Las alumnas que entonces entregaron su solicitud legalmente y fueron admitidas por sorteo siguen estando sin taller.