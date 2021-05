La factura del Covid en la US: nueve millones en tecnología e higiene

No obstante, cuando se valora la repercusión en la generación de empleo , aunque en términos absolutos el estudiantado sigue siendo el área más importante, en términos relativos (los elaborados tras una ponderación) el mayor impacto procede de la propia actividad de la universidad, especialmente la concerniente a I+D+i. La repercusión social de la US supone la creación de 16.657 puestos de trabajo a jornada completa . "Este concepto incluye, por ejemplo, la persona que se encarga de elaborar el pan que compra un universitario", detalla Acedo.

Para abordar el efecto económico que logra la US en su entorno, el análisis se centra en valorar el impacto a corto plazo que esta institución tiene en el tejido productivo más cercano. Su cálculo permite conocer la repercusión en la demanda final, la producción, el valor añadido y el empleo. El estudio concluye que el mayor impacto está asociado a los estudiantes. Los sectores donde más influyen son el inmobiliario (el alquiler de pisos) y el comercio (comida, ropa y equipamiento electrónico) , con un efecto total recibido sobre la producción de dichas actividades de 301.650.778 y 265.099.131 euros, respectivamente.

El estudio hace un recuento del trabajo logístico, formativo y de comunicación llevado a cabo desde que el coronavirus pasó a dominar todos los ámbitos sociales en marzo de 2020. Se creó la Comisión Covid-19, encabezada por el rector de la US y compuesta por 23 personas y siete grupos de trabajo, cuyo cometido es garantizar la salud y seguridad de toda la comunidad universitaria y abordar el tránsito a una enseñanza virtual; se elaboraron 46 comunicados, resoluciones e instrucciones a la comunidad desde marzo de 2020 a enero de 2021; desde el Servicio de Informática y Comunicaciones se coordinan cuatro áreas (enseñanza Virtual, portal de vídeos, salas de videoconferencias y consigna); y se han ofrecido 26 cursos y seminarios así como 80 vídeos tutoriales para formar en la enseñanza y la evaluación on line.

Estos cambios no han constituido ningún óbice para que la US genere más riqueza social con unas circunstancias adversas, en las que ha logrado mantener su principal cometido, señala el director del estudio, donde se emplea un término muy en boga durante la pandemia. "La crisis generada por el Covid-19 ha obligado a reestructurar gran parte de la actividad universitaria. Con sus limitaciones, en la mayor parte de los ámbitos, una organización de gran tamaño como es la Universidad de Sevilla ha sido capaz de mostrar otra característica que pocas veces sale a la luz: la resiliencia", cita el informe.

La pandemia, además, tuvo consecuencias en el apartado de estudiantes, en tanto que se anularon muchas matrículas al implantarse la enseñanza on line, lo que supuso una drástica reducción en los ingresos por tasas. También en este eje se incluyen los gastos generados por las visitas de familiares y amigos de alumnos, que disminuyeron un 70%, debido a los confinamientos, los cierres perimetrales y las medidas de distanciamiento social. El tercer ámbito que se fue a cero es el de otras actividades, ante la ausencia de congresos por motivos de prevención.

Durante la pandemia tres ejes sufrieron un gran cambio sobre las partidas presupuestadas. El primero fue el de gastos corrientes, pues la US tuvo que invertir nueve millones de euros en adaptarse a la nueva realidad del Covid , con todo lo que supuso en adquisición de material tecnológico, refuerzo de la limpieza y medidas de higiene. Se puede decir, por tanto, que ésta ha sido la factura del virus en la Hispalense.

El análisis, titulado Estudio sobre el impacto de la Universidad de Sevilla en su entorno económico y social, es el segundo que publica el Consejo Social. El primero se basó en los datos del curso 2015/2016 y se dio a conocer en 2017. Por aquel entonces, según recuerda Acedo, el impacto económico de la US ascendía a 5,2 euros. Un lustro después dicha cifra se sitúa en 4,40 euros. Ahora bien, durante la pandemia, el impacto se ha elevado a 4,80 euros, lo que evidencia la importante repercusión económica y social que esta institución genera.

El Covid ha supuesto un alto coste para las arcas de la Universidad de Sevilla (US). Desde que estalló la pandemia, en marzo de 2020, la institución académica ha desembolsado nueve millones de euros para hacer frente a esta crisis sanitaria y poder continuar con su función docente e investigadora. Así lo ha subrayado este miércoles Francisco José Acedo , catedrático del departamento de Administración de Empresas y Marketing y director del estudio elaborado por el Consejo Social de la US , presidido por Concha Yoldi . Este informe revela que, pese al cambio que ha supuesto el coronavirus en la enseñanza superior (que ha tenido que impartirse en su mayor parte de forma telemática), el impacto económico de la Hispalense ha crecido durante el último curso, hasta situarse en 4,80 euros por cada euro recibido .

"Un esfuerzo importantísimo en un tiempo muy difícil"

Concha Yoldi, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US), órgano que se ha encargado de realizar el mencionado estudio, califica de "importantísimo" el esfuerzo realizado por la institución académica en unos tiempos "muy difíciles". Lejos de menguar, el impacto económico no sólo se ha elevado durante la pandemia, sino que se ha situado a pocas décimas del registrado en el primer informe, pese a todas las circunstancias adversas. "Por cada euro que se invierte, la Hispalense aporta a la sociedad 4,80 euros, algo que define la labor esencial que este tipo de instituciones ofrece aunque la situación no acompañe", refiere Yoldi.