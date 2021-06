El Colegio de Economistas prevé un crecimiento para Sevilla del 5,3% en 2021 y del 5% en 2022

La evolución de la economía sevillana en 2021 y en 2022 invita al optimismo e indica que habrá una recuperación de la actividad económica mucho más rápida que la de la crisis anterior por la burbuja inmobiliaria, y ligeramente por debajo de la prevista a nivel nacional y andaluz. Así lo ha destacado este martes el Colegio de Economistas de Sevilla, que maneja unas previsiones de crecimiento económico para la provincia de Sevilla del 5,3% al cierre de este año 2021 y del 5% en 2022, en relación a 2020. Todo ello en el Producto Interior Bruto (PIB). La recuperación será superior a nivel nacional (un 5,8% más) y andaluz (un 5,4% más).

La aceleración del proceso de vacunación y la disminución de las medidas de seguridad permiten augurar un repunte económico durante el verano ante la plena reactivación de actividades relacionadas con el comercio, la hostelería y el turismo internacional.

El mercado laboral también registrará una recuperación en los años 2021 y 2022. La mejora del escenario económico y la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre implicará que el número medio de ocupados en la provincia se sitúe en torno a los 717.800, un 1,2% más que en 2020. En 2022, esta magnitud podría crecer en torno a un 2,5%. La tasa de desempleo oscilará alrededor del 23,1% en 2021. En 2022, esta variable podría situarse en torno al 22,0%, un nivel muy cercano al de 2019 (21,5%).

Estas son algunas de las conclusiones de la novena edición del Barómetro Económico de Sevilla, publicación coordinada por la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, María del Carmen Delgado López, que ha contado para su elaboración con Jesús M. Lasarte López e Ignacio Garijo Campos. La presentación se ha desarrollado en la sede de Caja Rural del Sur y en ella también han participado el decano del Colegio de Economistas, Francisco J. Tato Jiménez, y el subdirector general y director comercial de Caja Rural del Sur, Eduardo Rodríguez Mejías. La entidad bancaria patrocina el barómetro.

Los expertos señalan que el crecimiento económico en Sevilla no irá aparejado en la misma proporción de aumento del empleo, pero esperan que cuando finalicen los ERTE las empresas vuelvan a recuperar el nivel de empleo anterior a la pandemia y si destruyen empleo será por las exigencias de la digitalización y para contratar a personal con más formación. "Con las tasas de crecimiento previstas en España, Andalucía y Sevilla, no creo que haya motivos para que las empresas prescindan de los trabajadores cuando acaben los ERTE. Si despiden a esa plantilla estaríamos engrosando la tasa de paro y seguiríamos la línea de la crisis económica anterior", opinó María del Carmen Delgado.

Sobre este punto, el decano del Colegio Francisco J. Tato Jiménez, estimó que "si las empresas destruyen empleo después de los ERTE será para crear otros. La digitalización de las empresas hará desaparecer unos empleos y se crearán otros con mejor formación. Hay una fuerte demanda de trabajadores de digital en las empresas".

Entre los principales indicadores que sirven para analizar la evolución de la economía sevillana en el primer trimestre de 2021 (sociedades mercantiles constituidas, matriculación de turismos, número de pernoctaciones, índice de confianza empresarial, sector exterior, afiliados a la Seguridad Social y tasa de desempleo), los datos muestran un buen comportamiento de las sociedades constituidas, del índice de confianza empresarial (aún por debajo de los niveles anteriores a la pandemia), de los afiliados a la Seguridad Social y se recupera el número de vehículos matriculados.

En el sector exterior, las exportaciones sevillanas cerraron 2020 con una buena cifra, sufriendo en enero de 2021 una caída, pero en los meses siguientes se observa una recuperación notable registrándose cifras similares a las del mismo periodo de 2020 (2.653 millones de euros, frente a 2.626). Sin embargo, las importaciones se han reducido un 8,8% en el primer trimestre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2020.

Las pernoctaciones, recuperadas levemente, siguen sufriendo, con valores muy lejanos a los previos a la pandemia. No obstante, se espera que este indicador sufra crecimientos elevados en la segunda mitad del año, a partir de septiembre u octubre de 2021.

Mercado laboral

En el mercado laboral sevillano, hay un descenso de la ocupación de un 2,6% con respecto a añosanteriores como consecuencia de las restricciones. Teniendo en cuenta los ERTEs, el dato empeora al 6,9%, en parte por el ligero crecimiento de acogidos a ERTE durante este último trimestre, que ha pasado de 22.300 a 24.300.

La tasa de desempleo ha subido notablemente en Sevilla con respecto al trimestre anterior. Se situó en el 23,8% para Sevilla, y en el 22,5% para Andalucía, y no ha subido más por el efecto amortiguador de los ERTE, así como por la disminución de la población activa a lo largo de este año.

La evolución más positiva en la afiliación a la Seguridad Social respecto al periodo anterior a la pandemia se ha dado las actividades sanitarias y los servicios personales, así como en el sector agrícola

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de Sevilla reflejan un número creciente en los primeros meses de 2021, probablemente por el comienzo de levantamiento de medidas, así como el contagio del optimismo en la economía dado el proceso de vacunación.

El número de trabajadores en ERTE aumentó en los primeros dos meses del año, pero ha disminuido desde entonces, y el dato ya se encuentra por debajo de su valor en enero. Aun así todavía hay miles de trabajos que recuperar de forma efectiva para recuperar los niveles de afiliación de 2019. En efecto, el número de afiliados en mayo tras descontar los ERTE fue 732.982 personas, un 2% menos que en el mismo mes de 2019.

Por último, el análisis de la afiliación por sectores también permite identificar algunas claves. Un año después de las restricciones más severas en todos los sectores, la recuperación total del mercado laboral todavía no se ha conseguido. El sector más afectado es el de la hostelería. La evolución más positiva respecto al periodo anterior a la pandemia se ha dado en la rama de las actividades sanitarias y los servicios personales, así como el sector agrícola.

La construcción, que de inicio se había visto más perjudicada que el resto de las ramas de actividad, se ha recuperado hasta el punto de que registra datos superiores a abril de 2019.

La divergencia del comportamiento de unas ramas de actividad y otras es indicativa de la manera desigual en la que la pandemia está afectando al mercado laboral. Esto nos lleva por tanto a la necesidad de tener en cuenta las diferencias sectoriales, así como de la necesidad de volver a la normalidad para recuperar ciertos sectores, como el hostelero, que se están viendo muy afectados.

Según los datos del informe económico, el PIB de la provincia registró un descenso de un -9,5% con respecto a 2020, unas tres décimas menor a la estimación del anterior barómetro (-9,8%). Esta caída fue inferior a la registrada en Andalucía (-10,3%, de acuerdo con la última estimación del IECA) y España (-10,8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística). Las razones de esta caída pueden deberse a la mayor diversificación de la producción de la provincia, menos dependiente de las actividades con restricciones.

El efecto de los Fondos europeos Next Generation

El efecto que van a tener los fondos europeos Next Generation en la economía provincial no se ha incluido en el estudio. A la pregunta de si podrían mejorar las previsiones económicas, los economistas han asegurado que una vez que estos se materialicen podrían aumentar el crecimiento económico.

“La mejora económica para los próximos meses podría verse consolidada por la llegada de los fondos Next Generation EU. No obstante, conviene destacar que la pandemia no acabará por completo hasta que se consiga una inmunidad de grupo a nivel mundial, lo que supondrá un riesgo latente hasta entonces”, ha explicado la profesora Delgado. En este sentido, ha afirmado que se espera un repunte del PIB deSevilla en torno al 1,8% en el segundo trimestre del año.

En cuanto al nivel de precios, según la investigadora: “El IPC registrará un incremento del 2,0% en el presente año, como consecuencia no solo de la reactivación económica, sino también de la subida registrada por los precios de la energía en los últimos meses. El crecimiento del IPC en el año 2022 podría rondar el 1,7%”.

En el primer trimestre de 2021, el valor del Índice sintético trimestral (índice BES calculado respecto a 2018) indica un leve retroceso de los principales indicadores económicos de la provincia y la región en el contexto de la recuperación. Se situó en 81,42 para Sevilla (frente a 85,17 del último trimestre de 2020) y 82,23 para Andalucía (frente a 80,89 del anterior periodo analizado). Así pues, no sobrepasaron los 100, que es el límite a partir del que se considera que los indicadores se comportan mejor que en 2018.