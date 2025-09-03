CSIF denuncia el abandono de Correos en Sevilla: faltan carteros y hay "retrasos constantes" en las entregas

El responsable del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF en Sevilla, Diego Fernández, ha denunciado este miércoles la "situación de grave deterioro" que atraviesa Correos en la provincia y ha lamentado que "afecta de manera directa a la ciudadanía”.

Fernández argumenta que la plantilla ha menguado considerablemente, hasta el punto de que algunas poblaciones sólo tienen un cartero para cubrir todo el territorio de la población. Como ejemplos de esta situación, Los Molares, Cazalla de la Sierra o Santiponce, entre otros.

La Central Sindical también especifica que las bajas por jubilación no se cubren con nuevos trabajadores, véase Palomares del Río.

"Este recorte de personal se traduce en retrasos constantes en el reparto, especialmente en las cartas ordinarias, que contienen en muchos casos citas médicas. Al igual ocurre con las notificaciones de la Administración o comunicaciones oficiales", denuncia el CSIF.

"CSIF se une así a la ciudadanía y organizaciones sociales que denuncian que Correos está abandonando su función como servicio público esencial y dejando a numerosos pueblos de la provincia de Sevilla en una situación de desamparo", apostilla Fernández, que reclama a la empresa pública y a las administraciones competentes "que actúen de forma inmediata para reforzar las plantillas, garantizar la cobertura de todos los municipios y asegurar un servicio postal digno y eficaz para Sevilla y sus pueblos".