Jornada de huelga en Correos contra el acuerdo marco: "Hemos dejado nuestra función pública para ser repartidores de Amazon y Zara"

Sevilla/Un nuevo acuerdo marco pretende negociar nuevas condiciones laborales para los trabajadores del servicio estatal de Correos.

Se trata de un cambio de paradigma en el funcionamiento de un servicio público que, según denuncian los trabajadores, perjudica a buena parte de la plantilla, lo que ha provocado una jornada de huelga para hoy en Sevilla, que viene acompañada de una manifestación (10:30 horas) desde las Setas hasta la sede central de Correos en la avenida de la Constitución.

Los tesimonios de Antonio y de Jesús, dos trabajadores sevillanos que suman tres décadas de esfuezo por la empresa pública, denuncian principalmente tres aspectos dentro del rechazo total al acuerdo marco que los sindicatos mayoritarios están negociando sin contar con la plantilla.

"Esfuerzos derivados a un negocio privado"

Antonio, con 20 años de antigüedad en Correos, denuncia que cuando entró eran unos 73.000 trabajadores a nivel nacional, lo que ha visto reduciendo en aproximadamente 20.000 durante estos años, con el consiguiente perjuicio y sobrecarga de trabajo: "Cuando comenzaron a entrar los eventutales, teníamos condiciones de administración pública porque hacemos un servicio público como las cartas,los burofax, paquetería; pero como ahora el flujo de ingresos viene solo con la paquetería nos han ido quitando competencias", denuncia.

Hemos dejado de hacer nuestra función pública para ser repartidores de Zara y Amazon, derivando nuestro esfuerzos diarios a un negocio privado", denuncia.

Huelga y manifestación en Sevilla

El acuerdo marco de Correos pasa una regularización laboral en cuanto a los horarios, y se plantea pasar a jornadas de martes a sábado. Del mismo modo, Antonio denuncia que incluso quieren que "el 10% de la jornada sea flexible, pero para la empresa; para que Correos disponga y cuando un compañero tenga poco trabajo se le destine a otro punto de la provincia", sostiene.

"Los trabajadores hacemos un sobresfuerzo, porque antes, si un cartero se dedicaba a un barrio, ahora con la merma de la plantilla, llevamos el doble o el timple, con un peso brutal cargados de paquetes, estamos reventados. Si antes un cartero llevaba un barrio, ahora lleva el doble o el triple, con un peso brutal", denuncia este trabajador.

Nula conciliación

Del mismo modo rechazan que la intención de la empresa, en el marco de la negociación, de que un 60% de la plantilla pase a tener los horarios de tarde: "Si ya no damos a basto por la mañana, imagínate para conciliar la vida familiar con e cambio a la tarde, es insostenible".

Otro de los puntos que los trabajadores denuncial al respecto tiene que ver con la movilidad geográfica y funcional.

En palabras de Antonio: "esto significa que si un día llego y no hay trabajo para mi en mi centro, me pueden mandar a otro de la Sierra Norte, sin ningún plus de desplazamiento de nada. Ya existen turnos de fines de semanas y festivos, cuando antes no los había; y todo esto va camino de cerrar los centros de CTA, que son el corazón de Correos, donde recepcionamos todos los envíos. Parece que la intención es que a partir de 2026 privaticen estos centros, o se deriven a Correos Exprés, con la consecuente reducción de la plantilla", denuncia.

Defienden la función pública

Por las razones expuestas por los trabajadores, la plantilla está llamada a secundar este jueves 26 de febrero una jornada de huelga, junto con una manifestación, con el objetivo de denunciar y defender su "función pública", dado que denuncian que "trabajamos como un servicio público, pero no se nos aplican esos derechos. Hemos trabajado en Covid y Dana, y han muerto compañeros".

En Sevilla hemos llegado a ser unos 2.300 trabajadores en plantilla, y ahora estamos en unos 1.600 toda la provincia, o incluso menos.

1.600 trabajadores en la provincia de Sevilla

Otro de los objetivos de los trabajadores, que actualmente están representados por CGT, es concienciar a la plantilla que desconoce los puntos de llamado acuerdo marco, tal y como cuenta Jesús, otro empleado de la compañía.

"El acuerdo lo rechazamos al completo: el documento lo firmaron los cuatro sindicatos mayoritarios y representa únicamente los intereses de la empresa, va encaminado a un cierre paulatino de Correos. Las diez páginas son flagrantes. Si somos 49 millones de españoles, lo que podría conllevar la necesidad de un aumento de plantilla, vamos al revés. Donde antes había tres trabajadores ahora hay uno que asume todo, es una amazonización de la empresa, que elimina cualquier vestigio de un empleado de calidad de un ente público".

Del mismo modo, Jesús apunta que otro de los puntos más dañinos que recoge el texto que el gasto en plantilla no supere los 70% de los ingresos anuales previstos por Correos. Yo no conozco ningún ente público que persiga este objetivo comercial. Ni la educación española, ni la justicia defiende eso. Ahora mismo, el gasto en nuestra plantilla es 90%, y es evidente que las dos únicas formas de reducir este gasto es despidiendo o reduciendo salarios, cuando algunos están cerca del salario mínimo", argumenta Jesús.