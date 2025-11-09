Los cuatro grandes retos de la US según los candidatos finales a gobernarla

Estatua de la Fama del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Más de 65.500 electores de la Universidad de Sevilla (US) están convocados este lunes 10 de noviembre a las urnas, en la segunda vuelta de las elecciones a rector de la institución académica. En esta nueva cita se enfrentan José Luis Gutiérrez (que aglutina al sector crítico con el actual gobierno) y Carmen Vargas (de la línea continuista). Fueron los candidatos más votadas en la primera vuelta del 30 de octubre.

Con ambos se ha puesto en contacto este periódico para conocer sus propuestas sobre cuatro grandes retos a los que se enfrenta la Hispalense: la disminución de la burocracia, la mejora en la carrera del personal docente e investigador (PDI), la mayor captación de fondos y las infraestructuras pendientes.

Mientras que Gutiérrez aboga por una descentralización que contribuya a agilizar los procesos administrativos, Vargas defiende la creación de nuevas oficinas para la búsqueda de líneas de financiación de una institución cuya comunidad supera, con creces, la población de grandes municipios sevilanos.

El cuestionario

La reducción de la burocracia La carrera del PDI (Personal Docente e Investigador) La captación de fondos Las infraestructuras pendientes

José Luis Gutiérrez: “Descentralizaremos en facultades y escuelas muchas decisiones”

Nuestra primera acción será descentralizar muchas de las decisiones, devolviéndolas a las facultades y escuelas. Este nuevo estilo de co-gobernanza evitará, por ejemplo, que haga falta la aprobación del director general del Espacio Universitario para abrir un garaje fuera de hora o contactar con el Rectorado para volver a conectar un diferencial que ha saltado en un aula. Simplificaremos y modernizaremos los procedimientos administrativos, al eliminar la documetación duplicada. Deben racionalizarse los plazos de las convocatorias para mejorar la eficacia, lo que hará que el trabajo del personal administrativo y de gestión (PTGAS) sea mucho más eficiente y reconocido. Lo más importante de todo: confiaremos en las personas, en su profesionalidad, las haremos partícipes de la definición de estos procedimientos. Como propuesta concreta, contamos con la aplicación informática que integra los diferentes procedimientos en función del perfil de quien la utiliza, junto con un sistema conversacional, basado en la inteligencia artificial, que guíe en los procesos rutinarios. La carrera del PDI (Personal Docente e Investigador) empieza como ayudante doctor (figura temporal) y sigue por las de permanente, titular y catedrático. La promoción de una a otra requiere de la acreditación por una agencia de calidad. También está la figura del profesorado interino para cubrir bajas o plazas dotadas que, frecuentemente, tardan más de un año en cubrirse por concurso, ya que el procedimiento de contratación actual tiene un amplio margen de mejora en la reducción de sus plazos y en nivel de transparencia. Propiciaremos que el profesorado no permanente que disponga de acreditación pueda concurrir directamente a las plazas de permanente dotadas por necesidades docentes, una categoría estable, que ya requiere de una acreditación previa, y supone un ahorro en términos de sueldo frente a horas de clase. Para el profesorado permanente, garantizamos la dotación de plazas de superior categoría conforme se acredite. Esto se puede hacer sin aumentar el gasto, teniendo en cuenta las muchas jubilaciones que se producen. Necesitamos evaluar en profundidad la situación económico-financiera de la universidad y a partir de un diagnóstico certero, asentar las bases de nuestra actuación. Optimizaremos la captación de fondos, tanto de la financiación de la Junta de Andalucía, como de los programas de investigación nacionales e internacionales y las actividades de transferencia. Impulsaremos nuevas fórmulas para aumentar los ingresos derivados de actividades de docencia no reglada y del uso de las instalaciones. A ello se añadirán los recursos de un programa de mecenazgo, apoyado en Alumni US y en colaboración con el Consejo Social, responsable último de la captación de fondos no estructurales. No menos importantes serán las medidas de racionalización del gasto. Para ello, apoyándonos en el modelo de descentralización que perseguimos, eliminaremos los procedimientos que no aporten valor. Revisaremos los actuales acuerdos-marco para mejorar sus resultados, pues, desgraciadamente, hemos comprobado que no siempre promueven ahorro del dinero público. El modelo espacial de la US necesita una reflexión para adecuar sus infraestructuras a las necesidades de nuestra comunidad. Lo compone un millón de metros cuadrados y algo más de 50 edificios que, en su mayoría, tienen más de 40 años. Algunos, con protección patrimonial. Hay actuaciones pendientes desde hace demasiado tiempo, por ejemplo, el traslado a la Cartuja de la Escuela Politécnica, que ha vuelto a sufrir una demora; la construcción de la nueva Facultad de Medicina; la remodelación definitiva de la Facultad de Farmacia y de la Escuela de Ingeniería Agronómica; o la revisión de los usos de la Fábrica de Tabacos para su integral protección patrimonial. Por otro lado, los alojamientos para estudiantes no han sido atendidos desde el actual equipo de gobierno en los últimos diez años, ya que no se ha creado ni una sola plaza. Podemos iniciar un proceso para ello, analizando la posibilidad de usar algunos de nuestros edificios y parcelas para construir residencias universitarias. Reciclando y reutilizando recursos iniciaremos un cambio de rumbo en la gestión de las infraestructuras de la US.

Carmen Vargas: "“Facilitaremos contratos menores de 50.000 euros para investigación”

