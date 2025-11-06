La segunda vuelta de las elecciones en la US se queda sin debate

Primera polémica en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Sevilla (US). Estas segundas votaciones, que se celebrarán el próximo lunes 10 de noviembre, se quedan sin debate previo, como sí hubo en los primeros comicios del pasado 30 de octubre. El candidato José Luis Gutiérrez culpa a su rival, Carmen Vargas, de que el encuentro (que sería retransmitido por Youtube) no se celebre, mientras que la ex vicerrectora de Internacionalización defiende que no hay acuerdo previo para su celebración y de que esta segunda parte del proceso electoral -con sólo dos días de campaña- debe centrarse en escuchar a la comunidad universitaria.

No habrá debate en esta segunda vuelta. Así lo ha comunicado este miércoles el decano de Odontología y aspirante a relevar en el cargo a Miguel Ángel Castro. A través de las redes sociales, Gutiérrez realiza unas declaraciones en las que lamenta que los comicios del 10 de noviembre se queden sin el encuentro previo entre los dos candidatos. Culpa de ello a Carmen Vargas. El que fuera en su día gerente del SAS asegura que "en el seno de la junta electoral se acordó proponer, al menos, dos debates". Uno para la primera vuelta y otro, en la segunda, en caso de que hubiera por no alcanzar ninguna candidatura el 50% de los votos en la primera cita con las urnas, como así ha ocurrido.

Gutiérrez incide en que este segundo debate hubiera tenido un formato distinto al del 23 de octubre. En aquel primero (y único) participaron los siete candidatos existentes entonces. Además del decano de Odontología y Vargas, lo hicieron Ana López, Pastora Moreno, Ángeles Gallego, Alfonso Castro y Felipe Rosa. Tras la primera vuelta del pasado jueves, pasan a la segunda los que han obtenido mayor número de votos, la ex vicerrectora de Internacionalización y Gutiérrez. Ambos protagonizarían ese segundo encuentro que finalmente no se llevará a a cabo.

"Apagón informativo"

"Llevo pidiendo el máximo número de debates desde que comenzó esta campaña. Son una herramienta clave de la democracia", argumenta José Luis Gutiérrez, quien aprovecha estas declaraciones para criticar al equipo rectoral actual de la US por "el apagón informativo" al que está sometiendo las elecciones, que han recuperado el sufragio universal ponderado después de 21 años.

Carmen Vargas ha contestado a esta información con una publicación, también en redes sociales, donde indica que "no existe ningún acuerdo previo sobre la celebración de nuevos debates". "En la primera vuelta ya hubo un debate público, extenso y transparente, que cumplió plenamente su función", refiere la catedrática de Microbiología en referencia al encuentro del 23 de octubre.

La importancia del diálogo

"En esta segunda fase, con solo dos días de campaña, priorizamos lo verdaderamente importante: estar con la comunidad universitaria, escuchar y dialogar de tú a tú", defiende Vargas, que incide en que "no se trata de debatir más, sino de dialogar mejor. Porque el diálogo real no se mide en minutos de plató, sino en escucha, cercanía y compromiso".

Debe recordarse que el primer debate, con siete candidatos (y bastantes fallos de sonido), acabó con muchas proclamas de cada aspirante y pocas medidas concretas para el próximo sexenio.