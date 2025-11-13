Cuatro sevillanos alcanzan la élite en los 'Goya' de la Medicina

Sevilla vuelve a situarse en el mapa sanitario nacional gracias al talento y la dedicación de sus profesionales. Cuatro especialistas sevillanos han sido reconocidos como los mejores de España en sus respectivas categorías en la 12ª edición de los Doctoralia Awards, los únicos galardones del país que combinan las valoraciones de pacientes y de compañeros y compañeras de profesión.

Los premios, organizados por la plataforma tecnológica Doctoralia, líder en el desarrollo de software para clínicas, profesionales y pacientes, se entregaron el pasado 7 de noviembre en el Convent dels Àngels de Barcelona, en una gala presentada por la enfermera y divulgadora científica Esther Gómez. Bajo el lema Reconectando con tu vocación, el evento reunió a representantes del sector sanitario de toda España para rendir homenaje a la excelencia asistencial y al compromiso con la innovación.

Entre los más de 625 nominados y nominadas en 48 especialidades de toda España, Andalucía ha destacado como la comunidad con mayor número de premiados, con un total de 16 galardones, seguida de Madrid y Cataluña. Dentro de ese liderazgo regional, Sevilla ha brillado con luz propia gracias al reconocimiento a cuatro de sus profesionales, cuya trayectoria ejemplifica el nivel de compromiso y calidad que caracteriza a la sanidad andaluza.

Uno de ellos es el doctor Pablo Sánchez Dorado, distinguido como mejor especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Ganador también en 2022 y finalista en los dos últimos años, Sánchez Dorado es un referente en el tratamiento de patologías musculoesqueléticas y del dolor crónico. Desde su consulta en la clínica Ismec de Sevilla, que compagina con su labor en el Hospital Juan Ramón Jiménez y en otra consulta privada en Huelva, defiende el poder del movimiento como la mejor herramienta para recuperar la salud y mejorar la calidad de vida.

También ha sido reconocido José Luis Flores de la Cerda, en la especialidad de Nutrición y Dietética, quien suma ya cinco ediciones consecutivas alzándose con el premio (de 2021 a 2025). Con más de ocho años de experiencia, Flores ha convertido su clínica More Healthy, en Sevilla, en un espacio de referencia para la educación alimentaria y la creación de hábitos saludables. Desde allí, y también a través de sus redes sociales, donde comparte contenido bajo la filosofía Disfruta comiendo, impulsa una visión positiva y realista de la nutrición basada en la evidencia científica.

Por su parte, la doctora María Valero Arbizu, especialista en Oncología Médica, ha sido reconocida por cuarto año consecutivo. Formada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y con experiencia internacional en el Derrifor Hospital Plymouth University del Reino Unido, Valero Arbizu está especializada en tumores digestivos y carcinoma de mama. Es miembro de la Sociedad Española y Americana de Oncología Médica, además de participar en proyectos de investigación de los grupos GEICAM, SOLTI y TTD. Desde el grupo ONCOAVANZE, lidera iniciativas de I+D+i en oncología y coordina un programa pionero de apoyo funcional y psicológico a pacientes tras los tratamientos de cáncer de mama.

La cuarta premiada sevillana es la doctora Cristina García Bernal, reconocida como mejor psiquiatra de España. A sus 30 años, se ha convertido en una de las profesionales más jóvenes y valoradas del país. Con formación en el Hospital Virgen del Rocío, la Semmelweis University de Budapest y la International Language Academy of Canada, García Bernal abrió hace cuatro años su propia consulta en Sevilla, donde atiende a pacientes con un enfoque cercano y actualizado. Además, desarrolla una destacada labor divulgativa a través de su perfil en Instagram, @garciabernalpsiquiatra, en el que promueve la salud mental con rigor y empatía.

La gala de los Doctoralia Awards, que este año ha contado con la participación de clínicas y especialistas de todo el país, volvió a poner en valor la importancia de la vocación médica y la confianza entre pacientes y profesionales. “Reconectando con tu vocación” no fue solo un lema, sino una declaración de intenciones en un momento en el que el sector sanitario reclama más que nunca humanidad, escucha y compromiso.

Los reconocimientos a estos cuatro profesionales sevillanos confirman el alto nivel de la medicina y la atención sanitaria en Andalucía. Desde la rehabilitación al tratamiento oncológico, pasando por la nutrición y la salud mental, su trabajo representa la mejor cara de una profesión que, pese a los desafíos, continúa fiel a su esencia: cuidar y mejorar la vida de las personas.