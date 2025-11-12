Las cuentas de Sanz llegan al CESS sin el apoyo de la oposición
Presupuesto para 2026
El gobierno municipal espera que “cuente con un amplio respaldo que permita consolidar el crecimiento y la estabilidad de Sevilla”
La deuda del Hotel Alfonso XIII en IBI asciende a 3,4 millones
El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) el proyecto de Presupuesto para 2026. El concejal destacó “el carácter equilibrado, responsable y enfocado en mejorar la calidad de vida de los sevillanos de unos presupuestos que ascienden a 1.094 euros, un 2,4% más que el del ejercicio anterior”.
En este sentido, Bueno señaló que se trata de un Presupuesto “ambicioso y realista, diseñado para atender las demandas de los sevillanos y prestando especial atención a la inversión en infraestructuras urbanas y movilidad sostenible, el refuerzo de los servicios sociales y programas de atención a los más vulnerables, el fomento del emprendimiento y la generación de empleo o la promoción del turismo, la cultura y la innovación”.
Entre los capítulos destacados de estas cuentas para 2026, el delegado hizo hincapié en “la financiación histórica prevista para Lipasam, que asciende a 150 millones de euros. Una cifra jamás alcanzada hasta la fecha en el Presupuesto municipal, y que significa un incremento del 7,1%, respecto a la dotación 2025 y del 55,3% respecto a 2023. Una clara muestra de la implicación que el gobierno de José Luis Sanz tiene con la limpieza y el cuidado de Sevilla y sus barrios”.
Bueno destaca la inversión de 150 millones para la empresa de limpieza
Bueno recordó que “priorizamos de nuevo los servicios esenciales: que representa el 41,4% de todo el Presupuesto municipal. Un incremento de 23 millones, un 5,3%”. Destacó que el Presupuesto cuenta con un gran componente social: 21% del Presupuesto del Ayuntamiento, destacando los programas de asistencia social o fomento del empleo: más de 137 millones de euros. Un 10,1% más respecto a 2023.
Del mismo modo resaltó, entre otros aspectos, el apoyo a la economía local, las ayudas a los comerciantes, el incremento en un 5,9% del presupuesto de cultura o el incremento en 27,2% para mejorar las instalaciones deportivas.
“Así, esperamos que la oposición esté a la altura y podamos alcanzar acuerdos. Deseamos que este Presupuesto cuente con un amplio respaldo que permitía consolidar el crecimiento y la estabilidad de Sevilla”, concluyó Bueno.
La partida de Tussam será de 97,7 millones de euros, un 3,2% más que el de este año y cerca de un 30% más que la del último presupuesto socialista. En materia de seguridad, la Policía Local también verá incrementada su dotación, con una inversión superior a los 97 millones de euros, un 9,6% respecto al actual.
