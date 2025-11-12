Las cuentas de Sanz llegan al CESS sin el apoyo de la oposición

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) el proyecto de Presupuesto para 2026. El concejal destacó “el carácter equilibrado, responsable y enfocado en mejorar la calidad de vida de los sevillanos de unos presupuestos que ascienden a 1.094 euros, un 2,4% más que el del ejercicio anterior”.

En este sentido, Bueno señaló que se trata de un Presupuesto “ambicioso y realista, diseñado para atender las demandas de los sevillanos y prestando especial atención a la inversión en infraestructuras urbanas y movilidad sostenible, el refuerzo de los servicios sociales y programas de atención a los más vulnerables, el fomento del emprendimiento y la generación de empleo o la promoción del turismo, la cultura y la innovación”.

Entre los capítulos destacados de estas cuentas para 2026, el delegado hizo hincapié en “la financiación histórica prevista para Lipasam, que asciende a 150 millones de euros. Una cifra jamás alcanzada hasta la fecha en el Presupuesto municipal, y que significa un incremento del 7,1%, respecto a la dotación 2025 y del 55,3% respecto a 2023. Una clara muestra de la implicación que el gobierno de José Luis Sanz tiene con la limpieza y el cuidado de Sevilla y sus barrios”.

Bueno destaca la inversión de 150 millones para la empresa de limpieza

Bueno recordó que “priorizamos de nuevo los servicios esenciales: que representa el 41,4% de todo el Presupuesto municipal. Un incremento de 23 millones, un 5,3%”. Destacó que el Presupuesto cuenta con un gran componente social: 21% del Presupuesto del Ayuntamiento, destacando los programas de asistencia social o fomento del empleo: más de 137 millones de euros. Un 10,1% más respecto a 2023.

Del mismo modo resaltó, entre otros aspectos, el apoyo a la economía local, las ayudas a los comerciantes, el incremento en un 5,9% del presupuesto de cultura o el incremento en 27,2% para mejorar las instalaciones deportivas.

“Así, esperamos que la oposición esté a la altura y podamos alcanzar acuerdos. Deseamos que este Presupuesto cuente con un amplio respaldo que permitía consolidar el crecimiento y la estabilidad de Sevilla”, concluyó Bueno.

La partida de Tussam será de 97,7 millones de euros, un 3,2% más que el de este año y cerca de un 30% más que la del último presupuesto socialista. En materia de seguridad, la Policía Local también verá incrementada su dotación, con una inversión superior a los 97 millones de euros, un 9,6% respecto al actual.