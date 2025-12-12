Cuerpos de seguridad y voluntarios llenan de magia navideña el Hospital de Valme

Fotos de la visita de los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y emergencias en el Hospital de Valme.

Pacientes, familiares y profesionales del Hospital Universitario de Valme, integrado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), han vuelto a recibir un año más la visita solidaria de la Asociación Sonrisas, RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España) y la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.

La iniciativa, ya consolidada como parte del arranque de las actividades navideñas del centro, reunió a una numerosa representación de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y servicios de emergencia con el objetivo de repartir alegría e ilusión.

Valme forma parte nuevamente del listado de más de medio centenar de hospitales, casas cuna y residencias seleccionados por la Asociación Sonrisas en su despliegue anual por toda España. Esta ONG trabaja durante todo el año para ofrecer momentos de felicidad a la infancia hospitalizada, intensificando su actividad durante la Navidad para cumplir su misión: conseguir que cada niño tenga una sonrisa.

Un momento de la visita. / M. G.

La convocatoria ha contado además con un amplio dispositivo de colaboradores procedentes de múltiples instituciones: Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Grupo de Reserva y Seguridad de Sevilla, Protección Civil y Unidad G.O.I.P de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, Puesto de Sanlúcar la Mayor de la Guardia Civil, Ejército del Aire y del Espacio –Unidad de Tablada–, Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Sevilla, Unidad UPR de la Policía Nacional de Sevilla, Infoca, Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla, IPA Sevilla, BHELMA IV, agentes forestales de la Junta de Andalucía, USECIC, 2º Batallón de Emergencias de Morón de la Frontera, Asociación de Veteranos VGAR y Peña Bética Los Verdes, entre otros, además de la colaboración de distintas entidades comerciales.

La directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, recibió al grupo de voluntarios en nombre del hospital, agradeciendo su compromiso y subrayando que esta acción "contribuye a humanizar la atención sanitaria y a ofrecer calidez a pacientes y profesionales en unas fechas especialmente significativas".

Un recorrido cargado de afecto, música y esperanza

La comitiva solidaria, encabezada por José Luis García, guardia civil retirado y vocal de protocolo de RAGCE, inició su recorrido acompañada por la Zambomba Pascua Flamenca, que amenizó la visita con villancicos y música tradicional.

Los voluntarios visitaron la planta de Pediatría, donde los pequeños disfrutaron de regalos y canciones navideñas en la escuela del hospital. La ruta continuó por Maternidad, Neonatología y Paritorio, donde se entregaron peluches y se trasladaron felicitaciones a las nuevas familias.

También pasaron por las consultas de Pediatría y Ginecología, las urgencias pediátricas y culminaron en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Uno de los momentos más emotivos se vivió en la Unidad de Día de Onco-Hematología, donde pacientes en tratamiento se unieron al ambiente festivo, recibiendo mensajes de ánimo y esperanza.

En conjunto, la jornada se convirtió en una celebración cargada de emociones, unión y solidaridad, transformando la rutina hospitalaria en un día especial gracias a la música, las sonrisas y el cariño compartido.