Una culebra se cuela en una atracción de Isla Mágica: "Me puse a gritar y me pasé a los asientos de atrás"

"Mi marido se montó con mi hijo mayor en un bote y yo con el pequeño en otro. Me iba a poner a disparar cuando me veo una serpiente en toda mi cara, súper cerca. Me puse a gritar, me pasé a los asientos de atrás... Y todo el tiempo mirando, porque eso no se quedaba quieto. Ya cuando terminamos el recorrido la cogió mi marido y la tiró a unos matorrales". Así cuenta una sevillana el momento que le tocó vivir el pasado domingo en Isla Mágica, cuando se encontró con una culebra en una de las atracciones del parque.

Se trata de un reptil inofensivo, que vive en el agua, y que se subió a una de las embarcaciones de la Flota mercante, atracción que consiste en una lucha con cañones de agua, y que está situada en el lago del parque. Afortunadamente, todo quedó en una anécdota, que ha sido muy comentada, sobre todo después de que la mujer subiera a sus estados de whatsapp fotografías y vídeos de la culebra.

Fuentes de Isla Mágica explicaron ayer a este periódico que limpian el lago cada año antes de que se inicie la temporada, pero que es habitual que críen animales en el agua. Recalcan que se trata de una serpiente inofensiva y que nunca ha habido ningún problema de ataque de animales en el parque. Por otra parte, es habitual que estas culebras salgan cuando empieza a hacer calor en los años en los que ha llovido mucho.