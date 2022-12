¿Se está cumpliendo la limitación de circulación a patinetes y bicicletas en la Avenida de la Constitución de Sevilla?

A mediados de diciembre, el Ayuntamiento de Sevilla prohibió el paso de patinetes eléctricos y bicicletas por la Avenida de la Constitución durante el periodo navideño. Una limitación que se aplicó con vistas a evitar el riesgo de atropellos y de incidentes ante la gran afluencia de personas en esta época del año. La prohibición municipal está activa entre las 10.00 y las 22.00, horas de máxima afluencia. Esta medida que se encuentra dentro del Plan Especial de Movilidad para Navidades, ya existe durante todo el año en las calles comerciales peatonales del centro, entre ellas Tetuán, Velázquez, Sierpes y otras del entorno. Pero, ¿se está cumpliendo?

Son las doce de la mañana del viernes 23 de diciembre. La Avenida de la Constitución, principal arteria del centro de Sevilla, está ambientada y grupos de turistas y sevillanos caminan a lo largo de ella. Varias patrullas de policías locales a pie, en coche y moto custodian el paso de gente en la vía peatonal. En la confluencia con Plaza Nueva, se acentúa el control. Allí coinciden al menos tres coches y dos motos de la Policía Local, otro vehículo de bomberos y agentes que van caminando. La autoridad recorre continuamente la avenida de punta a punta realizando las pertinentes comprobaciones. A mitad de la calle, dos furgones de la Policía Nacional y tres agentes vigilan frente al Archivo de Indias.

Mientras tanto, algunas personas circulan con patinetes eléctricos y bicicletas por la calle. Son varios los que desconocen la limitación vigente durante la Navidad, a pesar de la existencia de varias señales indicativas a lo largo de la Avenida. "No sabía nada, se ven poco los carteles y desconocía que no puedo ir montada en la bici", reconoce Ana Lozano, que pedaleaba por la céntrica calle hasta que se le informa de la nueva medida y continúa a pie.

Hasta el momento, la policía avisa a los ciclistas de la prohibición parándolos, pero, salvo algunas excepciones, no impone sanción. "Entendemos que la gente desconoce esta medida e informamos de ella a quien vemos que la está incumpliendo", confirma un agente. "Si vemos a alguien que es reincidente y tenemos que llamarle la atención otra vez, ya se plantea la opción de multarle", continúa. "Algunos se bajan cuando nos ven, antes de que les avisemos y otros siguen hasta que les paramos porque están acostumbrados a circular por aquí sin problemas por el carril bici", afirma el Policía Local sobre la nueva situación. Este comenta, además, que hasta el día 25 de diciembre serán más prudentes a la hora de sancionar. "A partir de ese día quizás tengamos que ser más estrictos, depende de como vaya hasta entonces", concluye.

La casuística es muy variada. Hay ciclistas que tratan de sortear las multitudes de viandantes tocando el timbre de la bicicleta. Otros caminan con el patinete eléctrico a cuestas hasta que perciben que no hay ningún agente a la vista y retoman su viaje subidos al vehículo de dos ruedas. En otros casos, se impone el sentido común. "La verdad es que desconozco que no se podía, pero veo que hay mucha gente y no es sencillo circular. Igualmente he visto a policías llamando la atención a algunos ciclistas, por eso no voy montado", dice Miguel Ángel, que a pesar de desconocer la prohibición camina con el patinete a un lado.

Por otro lado, hay quienes conocen la limitación y la cumplen. "He visto la señal y entiendo que es lógico cumplirla", dice Antonio Silva, que camina con el patinete eléctrico. "Hace unos días me avisó la policía y ya he visto las señales, así que las cumplo, pero se ven poco y no estaba acostumbrada", comenta Matylde Quintana, otra viandante que camina con su patinete. "No me gusta porque tengo que ir hasta Triana andando y tardo más que antes", manifiesta de forma irónica.

En definitiva, los que están al tanto están cumpliendo en términos generales la nueva medida. Existe una notable presencia policial, por lo que aquel que la ignora es informado. En el tramo más masificado, el que se encuentra entre la Plaza Nueva y el Archivo de Indias, hay más vigilancia y aquellos que portan vehículos de dos ruedas avanzan a pie, salvo en determinadas excepciones. Los agentes de policía local realizan los pertinentes avisos y, si algún ciclista manifiesta indiferencia ante estos, se aplica una sanción al responsable. Por tanto, los que circulen en patinete eléctrico o bicicleta deben cumplir con la nueva ley mientras se mantenga vigente en el periodo navideño, o se arriesgan a recibir una multa.