Debate sobre el modelo de movilidad que necesita la ciudad metropolitana de Sevilla en la Escuela de Arquitectura

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla acoge este jueves, 2 de octubre, un debate sobre el modelo de movilidad que necesita Sevilla y su área metropolitana en el que participan los expertos Luis Morales (ecólogo, consultor en sostenibilidad); Manuel Calvo (ecólogo, consultor en sostenibilidad), Silvia Casorrán (Secretaría Red de Ciudades por la Bicicletaezpertos) y Jorge Lebrón (CCOO).

Este debate forma parte de las I Jornadas Sevilla en transición: La ecometrópolis que queremos que se celebran los días 2 y 3 de octubre, donde se abordarán más elementos para transformar Sevilla en una ecometrópolis: el anillo verde y azul de Sevilla, la vivienda asequible y ecológica, los ecobarrios adaptados al clima, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, la economía circular y el papel de la Universidad para impulsar la transición ecosocial de los barrios.

Lo organiza el grupo de investigación ADICI-HUM 810, adscrito al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, la ETS Arquitectura y el Área de Ecología Urbana de la Federación de Entidades Vecinales. Colaboran: Red Sevilla Ecometrópolis y RAPSODIA, red de Aprendizaje y Servicio para la transición ecosocial.

Los temas de debate

El Anillo verde y azul y el parque agrario que Sevilla Necesita

¿Cómo puede Sevilla garantizar su seguridad y soberanía alimentaria?

¿Cómo puede Sevilla conseguir su soberanía energética con energías renovables?ç

¿Qué modelo de movilidad necesita la ciudad metropolitana de Sevilla?

¿Cómo puede Sevilla diversificar, impulsar la economía circular y fortalecer la economía local?

¿Cómo poner en marcha una estrategia de vivienda asequible y ecológica para Sevilla?

¿Cómo puede Sevilla transformar sus barrios en ecobarrios, con viviendas y espacios públicos adaptados al clima y que favorezcan la convivencia y la inclusión social?

¿Cómo podría la Universidad impulsar esta transición ecosocial de los barrios?

Los expertos

Anillo verde y azul

Jesús Castillo, catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla

Esperanza Portillo, ECOURBE

Curro Oñate, Red Sevilla por el Clima

Domingo Sánchez, Departamento de Urbanismo de la Universidad de Sevilla

Seguridad y soberanía alimentaria

María Pérez-Picón, Universidad de Sevilla / Máster Agricultura Ecológica

Elisa Oteros, Ecologistas en Acción y Estación Biológica de Doñana (CSIC)

Jaime Gastalver y Lilian Weiker, La Plasita

Soberanía energética

Cristina Alonso, responsable del área de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra España

Cristina Arcos, asociación HERES, Hacia las Energías Renovables del Sur

Irene Machuca, Som Energía

Ana Moreno, Comunidad energética de Mairena del Aljarafe

Movilidad

Luis Morales, ecólogo, consultor en sostenibilidad

Manuel Calvo, ecólogo, consultor en sostenibilidad

Silvia Casorrán, Secretaría Red de Ciudades por la Bicicleta

Jorge Lebrón, responsable de CCOO

Economía circular

Carmen Rodríguez, Profesora Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla; La Ortiga

Lola Pelayo Arcos, consultora de estrategias responsables y criterios ASG

Carmen Bendala, agroganadera Riscos Altos

Vivienda asequible

Jaime Jover, Departamento de Geografía Humana, activista en Sindicato de Inquilinas de Sevilla

Raquel Rico, Sevilla Abierta (y Guadalvivir)

Miguel Bascón, secretario de la Federación Vecinal de Sevilla FEVES

Felipe Castro, experto en vivienda (ex gerente Emvisesa)

Conso González-Arriero, Grupo ADICI, proyecto COHOPE

Ecobarrios adaptados al clima

Carmen Petit, Asociación de vecinos Parque Estoril

Ángela Lara García, Prof. Ayudante Doctora, Nueva Cultura del Agua

Eva Morales, Universidad de Málaga, Cotidiana arquitectas

Ricardo Librero, experto en jardinería y paisajismo

Cómo puede impulsarlo la Universidad

Virginia Martínez-Lozano, Prof. Titular Psicología Básica, Asociación de Aprendizaje y Servicio

Vicente Manzano, Profesor Titular de Psicología US, Universidad y Compromiso Social

Virginia Gutiérrez Barbarrusa, Profesora Titular de Sociología, UP

Esteban de Manuel Jerez, Profesor Titular ETSA, grupo ADICI

Puede consultar el horario y programa completo de las jornadas en este enlace.