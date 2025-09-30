Debate sobre el modelo de movilidad que necesita la ciudad metropolitana de Sevilla en la Escuela de Arquitectura
I Jornadas Sevilla en transición: La ecometrópolis que queremos
En las jornadas (2 y 3 de octubre) también se hablará del anillo verde y azul de Sevilla, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, la economía circular, la vivienda asequible y ecológica, los ecobarrios adaptados al clima y el papel de la Universidad para impulsar la transición ecosocial de los barrios
Sí al Metro y sí al Tranvibús en Sevilla
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla acoge este jueves, 2 de octubre, un debate sobre el modelo de movilidad que necesita Sevilla y su área metropolitana en el que participan los expertos Luis Morales (ecólogo, consultor en sostenibilidad); Manuel Calvo (ecólogo, consultor en sostenibilidad), Silvia Casorrán (Secretaría Red de Ciudades por la Bicicletaezpertos) y Jorge Lebrón (CCOO).
Este debate forma parte de las I Jornadas Sevilla en transición: La ecometrópolis que queremos que se celebran los días 2 y 3 de octubre, donde se abordarán más elementos para transformar Sevilla en una ecometrópolis: el anillo verde y azul de Sevilla, la vivienda asequible y ecológica, los ecobarrios adaptados al clima, la seguridad alimentaria, la soberanía energética, la economía circular y el papel de la Universidad para impulsar la transición ecosocial de los barrios.
Lo organiza el grupo de investigación ADICI-HUM 810, adscrito al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, la ETS Arquitectura y el Área de Ecología Urbana de la Federación de Entidades Vecinales. Colaboran: Red Sevilla Ecometrópolis y RAPSODIA, red de Aprendizaje y Servicio para la transición ecosocial.
Los temas de debate
- El Anillo verde y azul y el parque agrario que Sevilla Necesita
- ¿Cómo puede Sevilla garantizar su seguridad y soberanía alimentaria?
- ¿Cómo puede Sevilla conseguir su soberanía energética con energías renovables?ç
- ¿Qué modelo de movilidad necesita la ciudad metropolitana de Sevilla?
- ¿Cómo puede Sevilla diversificar, impulsar la economía circular y fortalecer la economía local?
- ¿Cómo poner en marcha una estrategia de vivienda asequible y ecológica para Sevilla?
- ¿Cómo puede Sevilla transformar sus barrios en ecobarrios, con viviendas y espacios públicos adaptados al clima y que favorezcan la convivencia y la inclusión social?
- ¿Cómo podría la Universidad impulsar esta transición ecosocial de los barrios?
Los expertos
- Anillo verde y azul
Jesús Castillo, catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla
Esperanza Portillo, ECOURBE
Curro Oñate, Red Sevilla por el Clima
Domingo Sánchez, Departamento de Urbanismo de la Universidad de Sevilla
- Seguridad y soberanía alimentaria
María Pérez-Picón, Universidad de Sevilla / Máster Agricultura Ecológica
Elisa Oteros, Ecologistas en Acción y Estación Biológica de Doñana (CSIC)
Jaime Gastalver y Lilian Weiker, La Plasita
- Soberanía energética
Cristina Alonso, responsable del área de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra España
Cristina Arcos, asociación HERES, Hacia las Energías Renovables del Sur
Irene Machuca, Som Energía
Ana Moreno, Comunidad energética de Mairena del Aljarafe
- Movilidad
Luis Morales, ecólogo, consultor en sostenibilidad
Manuel Calvo, ecólogo, consultor en sostenibilidad
Silvia Casorrán, Secretaría Red de Ciudades por la Bicicleta
Jorge Lebrón, responsable de CCOO
- Economía circular
Carmen Rodríguez, Profesora Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla; La Ortiga
Lola Pelayo Arcos, consultora de estrategias responsables y criterios ASG
Carmen Bendala, agroganadera Riscos Altos
- Vivienda asequible
Jaime Jover, Departamento de Geografía Humana, activista en Sindicato de Inquilinas de Sevilla
Raquel Rico, Sevilla Abierta (y Guadalvivir)
Miguel Bascón, secretario de la Federación Vecinal de Sevilla FEVES
Felipe Castro, experto en vivienda (ex gerente Emvisesa)
Conso González-Arriero, Grupo ADICI, proyecto COHOPE
- Ecobarrios adaptados al clima
Carmen Petit, Asociación de vecinos Parque Estoril
Ángela Lara García, Prof. Ayudante Doctora, Nueva Cultura del Agua
Eva Morales, Universidad de Málaga, Cotidiana arquitectas
Ricardo Librero, experto en jardinería y paisajismo
- Cómo puede impulsarlo la Universidad
Virginia Martínez-Lozano, Prof. Titular Psicología Básica, Asociación de Aprendizaje y Servicio
Vicente Manzano, Profesor Titular de Psicología US, Universidad y Compromiso Social
Virginia Gutiérrez Barbarrusa, Profesora Titular de Sociología, UP
Esteban de Manuel Jerez, Profesor Titular ETSA, grupo ADICI
Puede consultar el horario y programa completo de las jornadas en este enlace.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SAILGP