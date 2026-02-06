El Defensor del Pueblo ampara la queja por el recorte de anestesistas en el Hospital de la Mujer

El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución en la que respalda la queja presentada por los anestesistas del Hospital de la Mujer del Complejo Hospitalario Universitario Virgen del Rocío tras la reducción de personal de guardia en los servicios de Anestesia y Ginecología. La institución advierte de que estas medidas organizativas podrían vulnerar derechos laborales de los profesionales y afectar negativamente a la calidad asistencial que reciben las usuarias del Servicio Andaluz de Salud.

La queja, registrada el 5 de junio de 2025, denunciaba la eliminación de un anestesista de guardia, al pasar de tres a dos efectivos, lo que, según los profesionales, supone una reducción del 33% en las guardias de 24 horas. Asimismo, alertaban de la supresión de un ginecólogo de los cinco que prestaban servicio durante los fines de semana. Los anestesistas señalan que esta decisión devuelve la dotación del Hospital de la Mujer a niveles de 1999, previos a la implantación generalizada de la analgesia epidural en el parto, reconocida como derecho en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

Tras admitir a trámite la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información a la dirección del hospital. Según recoge la resolución, la administración sanitaria justificó la reorganización por el descenso continuado de la actividad obstétrica. En este sentido, el número de partos habría pasado de 9.235 en 2008 a 4.532 en 2024, lo que representa una reducción del 50,9%, mientras que las cesáreas habrían disminuido un 32,1 % en el mismo periodo.

No obstante, la propia dirección del centro reconoce la elevada complejidad asistencial del Hospital de la Mujer, que actúa como hospital de referencia desde su inauguración en 1971 y atiende patologías de alto riesgo, como preeclampsia grave, hemorragias postparto, pacientes con cardiopatías congénitas, cirugía ginecológica oncológica y urgencias intrahospitalarias.

En su resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda la obligación de la Administración de dimensionar adecuadamente los recursos humanos y de proteger la salud laboral de los profesionales. Para ello, cita el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del personal estatutario y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que garantizan el descanso, la conciliación y la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, alude al informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) de 2024, que alerta del aumento “preocupante” del desgaste profesional y de las bajas laborales asociadas al burnout tras la pandemia.

Como conclusión, la institución formula un recordatorio de deberes legales a la gerencia del Hospital Virgen del Rocío y emite una sugerencia para que se adopten medidas, incluidas de carácter preventivo, que garanticen un adecuado dimensionamiento de las plantillas, evitando perjuicios tanto para la salud del personal como para la calidad del servicio público.

En este contexto, CCOO de Sevilla trasladó a la gerencia del hospital la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz el pasado 27 de enero, sin haber recibido respuesta hasta el momento. El sindicato valora positivamente el pronunciamiento y reclama el refuerzo de las plantillas del Hospital de la Mujer.

Por su parte, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha asegura que la atención a la mujer embarazada “está plenamente garantizada en todo momento” y que cuenta “con profesionales suficientes de Obstetricia, Ginecología, Anestesia y Reanimación, con cobertura presencial de guardia las 24 horas”. El centro defiende que la reorganización responde a “un análisis objetivo de la actividad asistencial” y se compromete a colaborar con el Defensor del Pueblo Andaluz facilitando toda la información requerida.