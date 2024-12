Demandan al SAS por despedirlos al mes pese tener contrato hasta 2026

Siete técnicos de sistemas y tecnologías de la información y otros cuatro técnicos administrativos que concurrieron a una oferta de empleo público del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y fueron contratados en el Hospital Virgen del Rocío el pasado 4 de noviembre denuncian haber sido despedidos al mes “de manera fulminante” y “sin razones claras” de dicho cese, pese a que la duración del contrato se extendía hasta el 30 de junio de 2026, según han alertado ellos mismos.

Un grupo de afectados que no quieren dar su nombre por miedo a represalias laborales aseguran que los perjuicios de esta maniobra del SAS de la que, aseguran, han sido “víctimas”, van más allá de la pérdida de un empleo, dado que, según sus testimonios, hay casos en los que “se han rechazado otros trabajos para acceder a estos puestos” o se han llevado a cabo “mudanzas” y “cambios de lugar de residencia” para acogerse a los mismos.

“Sólo queremos defender lo que nos parece que es una situación injusta. Nos hemos presentado a un concurso oposición, hemos acreditado el mérito y la capacidad y la solución que han dado es dejarnos sin trabajo por circunstancias ajenas a nuestra voluntad”, manifiestan los afectados, que ya han iniciado los trámites para presentar reclamaciones judiciales.

Según su relato, y ha podido comprobar este periódico, en la oferta pública se ofrecían los citados puestos con vinculación al hospital sevillano a través de un nombramiento estatutario de interinidad por ejecución de programa financiado con Fondos Finalistas, con cargo al proyecto Coordinación y ejecución de proyectos PERTE, un plan de transformación digital para la Atención Primaria y Comunitaria, con una duración del nombramiento hasta el 30 de junio de 2026 y una prestación de servicios en jornada a tiempo completo. En el mismo documento se determinan los requisitos para poder acceder a la oferta y el proceso selectivo, así como las características del puesto a desarrollar.

La oferta se publicó el 3 de julio y fue el 4 de noviembre cuando se incorporaron a su nuevo puesto los candidatos que habían aprobado el examen y completado todos los trámites. La sorpresa, según denuncian, llegó el pasado 2 de diciembre, es decir, un mes después de los nombramientos, cuando todos los contratados recibieron una carta de cese del empleo con fecha del día siguiente del el que, según los afectados, se dan razones “contradictorias”.

“Por un lado, se nos indica que no hay fondos y en el siguiente párrafo se nos dice que son fondos que no se pueden usar para Capítulo 1, que es la contratación de personal. Son aspectos que ya se conocían cuando se realizó la oferta y aún así se hizo la convocatoria con la oferta. Los fondos no se han finalizado, están ahí, pero no se han destinado correctamente”, sostienen. “Lo único en claro es que el día 2 de diciembre recibieron todos notificación del cese sin más explicación y sin más motivo de qué lo ha ocasionado”, apostilla la responsable de CSIF Sanidad Sevilla, Silvia Zafra.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) alega que estos nombramientos estaban “ligados a unos fondos finalistas” y que en dichos contratos “se especificaba en una cláusula que el cese se podría producir si finalizaban esos fondos”. Asimismo, aclaran que la comunicación del cese se adoptó “tras llegar un oficio del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”, del que depende el plan que impulsó la contratación, “con unas instrucciones adicionales” donde se especificaba que los mismos “no se podían emplear para personal”. “Por tanto, hubo que hacer una resolución de extinción de estos contratos, ya que no podían sufragarse con estos fondos”, aseguran las fuentes oficiales del SAS consultadas por este periódico.

Para los afectados “no hay excusas”. “La cláusula a la que se refiere el SAS existe, pero hace referencia al fin de los fondos, es decir, si se hubiera superado el gasto que los fondos permitían, pero aquí lo que parece que ha pasado es que han usado un fondo que no permitía contratar personal y lo han usado para ello”, aclaran los afectados.

“No existe un documento que avale que se podrían producir estos ceses. Además, entendemos que cuando se presenta un programa vinculado a unos fondos y se hacen contrataciones con ellos tiene que haber una partida presupuestaria precisa para ello”, insiste Castilla.

“Son profesionales que se han presentado a una oferta pública de empleo en la que han demostrado sus méritos y su capacidad, han salido seleccionados después de un proceso y han firmado un nombramiento hasta el 30 de junio de 2026, pero se les ha creado unas falsas expectativas, teniendo en cuenta que algunos de ellos han tenido que trasladar su domicilio o renunciado a otros contratos de larga duración y ahora se encuentran desempleados”, apunta al respecto la asesora jurídica de CSIF, Carmen Castilla, en representación de los afectados. “No hay motivo en el que se justifique a día de hoy el cese de estos profesionales, puesto que en la carta de cese no se les aclara. Lo desconocen”, añade.

Desde el sindicato exigen a la Administración sanitaria “que tome medidas para solucionar este conflicto de la mejor manera” y que “los profesionales puedan permanecer en sus puestos de trabajo como hasta ahora venían haciendo”. “Queremos que nos readmitan, ya sea en el mismo puesto en el hospital o donde consideren porque personal hace falta y muestra de ello es que se están sacando otras convocatorias desde el Virgen del Rocío para cubrir empleos y a nosotros nos tienen sin solución”, sentencian.