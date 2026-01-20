Denuncian precios abusivos en BlaBlaCar ante la falta de alternativas por el accidente de Adamuz: "El conductor con el que viajó mi novia se embolsó 250 euros"

Javier reporta la existencia de conductores que han realizado viajes con ánimo de lucro en BlaBlaCar a partir de la tragedia en Adamuz.

La circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid ha quedado suspendida hasta el viernes a consecuencia del siniestro de dos trenes en Andamuz el pasado domingo. Multitud de viajeros se han visto abocados a buscar una alternativa de transporte, al tiempo que otras personas han aprovechado la tragedia para lucrarse. Esta es la denuncia de Javier Llorente, un joven sevillano afincado en Madrid, que reporta los abusos por parte de algunos conductores de BlaBlaCar.

La novia de Javier fue a visitarlo el fin de semana y fue una de las afectadas que no pudo tomar su tren de regreso a Sevilla la noche del domingo. "Alquilar un coche era imposible y ya no había autobuses disponibles para el día siguiente", asegura el joven en conversación con Diario de Sevilla. Dada su desesperación, la pareja activó la alerta en la conocida plataforma de transporte compartido y finalmente reservaron un viaje para este lunes por 52 euros: "O no contestaban o tenían esos precios".

Cuando Javier acompañó a su novia a coger el coche, comprobaron que se trataba realmente de un vehículo de siete plazas que iba lleno: "El conductor me dijo que tenía que publicar dos viajes porque no le dejaba la aplicación". El joven calcula que el conductor se ha embolsado unos 252 euros limpios al llevar seis pasajeros por ese importe y tras descontar el valor del kilometraje Madrid-Sevilla, que oscila los 60 euros. "Por lo menos quería verle la cara, se ha reído de nosotros".

Para más inri, Javier sospecha que este conductor hace varios viajes a través de BlaBlaCar a la semana. "Dijo que siempre pedía a la gente venir sin equipaje, pero que dada la situación... Se ha llevado una mala reseña", concluye. Viajar el coche compartido ha sido la única alternativa de regreso a Sevilla posible para su novia, quien ya perdió un día de trabajo: "Hasta ayer Renfe no comunicó su plan alternativo".

"Hay grupos en que los conductores estafan pidiendo Bizum por adelantado"

El joven reportó esta situación a BlaBlaCar, que finalmente ha bloqueado el acceso del conductor a la plataforma y le ha reembolsado a Javier el importe abonado en concepto de gastos de gestión.

De acuerdo con la política de BlaBlaCar, al publicar un viaje, la plataforma sugiere un precio basado en los costes y la distancia para que no exista lucro para el conductor y se mantenga el propósito de compartir gastos. Así, el precio sugerido de un trayecto Madrid-Sevilla para tres personas es de 16 euros por cada pasajero. No obstante, la plataforma permite incrementar este precio hasta un límite "razonable" de 41 euros por persona.

En el momento de redactar este artículo, tres conductores comparten su coche para viajar de Madrid a Sevilla por un importe de 51,19€, 35,79€ y 31,99€ respectivamente. La otra alternativa es un AVE con salida de Atocha a las 15:00 y llegada a las 20:07 a Santa Justa por 40 euros, un billete que incluya el transporte por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba.

Javier ha constatado también la existencia de grupos de mensajería donde los conductores 'pirata' ofrecen viajes en coche compartido al margen del control de plataformas como BlaBlaCar: "Hay grupos de Whatsapp de viajes entre Madrid y Sevilla donde pedían Bizum por adelantado y algunas personas han sido estafadas".

Facua pide prohibir las subidas de precios en contextos de crisis

Desde Facua-Consumidores en Acción han solicitado al Ministerio de Consumo que impulse una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que prohiban las subidas de precios aprovechando tragedias como la de Adamuz. "Desde la última modificación, que se llevó a cabo como consecuencia de la dana de 2024, son ilegales las subidas de precios que se fijen de forma automatizada en contrataciones online, siempre que la situación haya sido declarada emergencia de protección civil", advierte la entidad en una nota de prensa.

En concreto, Facua pide que en cualquier contrato que se formalice de forma presencial u online no puedan aplicarse incrementos en el precio cuando se produzca un aumento de la demanda en contextos de accidentes, urgencia, riesgo o necesidad que provoquen un estado de vulnerabilidad en el consumidor.