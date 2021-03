Lo que les ocurrió a dos ladrones la madrugada del 19 de marzo no puede calificarse como otra cosa que un desastre de robo. No es que algo pudiera salirles mal, es que todo fue a peor a medida que avanzaban en su plan delictivo. Así, terminaron siendo detenidos dos veces en un par de días, y encima resultaron heridos. No se les puede calificar, desde luego, de delincuentes especializados ni tampoco de ladrones sutiles.

Todo comenzó a las doce y cinco de la noche del ya 19 de marzo en un bar de El Viso del Alcor, en el que los delincuentes decidieron entrar a robar. Forzaron la persiana metálica a base de golpes, hasta que lograron subirla y acceder al interior del local. Dejaron una pequeña abertura en la reja para luego poder salir. Pero un viandante los vio y decidió intervenir. Bajó la persiana desde fuera y dejó a los delincuentes encerrados en el bar. Otro testigo llamó a los servicios de emergencia para alertar del robo.

Una patrulla de la Guardia Civil se encontraba junto con otra de la Policía Local de El Viso a unos escasos 800 metros del lugar del robo, por lo que acudieron inmediatamente y llegaron en poco más de un minuto. Allí los agentes comenzaron a escuchar golpes procedentes del interior del bar. Policías y guardias civiles subieron la persiana para detener a los ladrones, que en un principio creían que eran más pero luego comprobaron que eran sólo dos.

La sorpresa para los agentes fue que ambos delincuentes tenían cortes y heridas sangrantes en la cabeza. Los policías y guardias se dieron cuenta de que a los ladrones, cuando intentaban robar lo que había en el bar, se les había caído encima una estantería con un montón de botellas de alcohol encima. Algunos de los frascos se habían roto y les habían provocado cortes en la cabeza. Los dos ladrones fueron detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza. Las identidades de ambos corresponden a las iniciales A. M. I. D. y D. S. M., vecinos de Mairena del Alcor.

Ambos fueron llevados a curarse y trasladados a los calabozos, desde donde pasaron a disposición del juzgado de Carmona, partido del que depende la comarca de los Alcores. Hasta allí los llevó un vehículo de la Guardia Civil, que los dejó en el juzgado de Guardia. Al tratarse de un robo con fuerza y no ser un delito grave ni de sangre (salvo la suya propia, claro está), el juez consideró que ambos ladrones debían quedar en libertad con cargos. Los dos salieron del juzgado por la puerta y caminando, pero se dieron cuenta de que tenían otro problema:no tenían forma de volver a su pueblo.

No se les ocurrió llamar a nadie, pedir un taxi o esperar el autobús aunque fuera mendigando unos euros para pagar el billete. Lo más rápido era robar un coche y tirar para Mairena del Alcor cuanto antes. Así que eso hicieron. Y el primer vehículo que se les puso a tiro fue una furgoneta del servicio de limpieza de Carmona. No había nada más discreto y que tardara un poco más en levantar las sospechas. Los delincuentes la sustrajeron y se pusieron en marcha hacia su pueblo.

Evidentemente, no muy lejos podían llegar con una furgoneta de la recogida de basuras de Carmona. Los propios operarios del servicio se habían percatado pronto del robo y avisado al Ayuntamiento de Carmona, que comunicó los hechos a la Guardia Civil y la Policía Local. El aviso se le pasó también a la Policía Local de Mairena del Alcor, ante la certeza de que los dos delincuentes iban de camino a este municipio con el camión de la basura de Carmona. En esta ocasión, los agentes no lo tuvieron demasiado difícil. Sólo tenían que colocar una patrulla en la entrada del pueblo. Minutos después, los dos ladrones volvían a ser detenidos, por segunda vez en dos días.