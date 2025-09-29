Descubre dónde vigilan en Sevilla los semáforos con radar que multan por pasar en rojo

En Sevilla, el control del tráfico cuenta con radares de semáforo denominados 'foto-rojo'. Estos dispositivos tecnológicos están diseñados para garantizar que los conductores respeten la luz roja del semáforo, una de las infracciones más peligrosas que pueden ocurrir en el entorno urbano. La implantación de estos sistemas forma parte de una tendencia observada en varios municipios importantes de España durante los últimos años.

A día de hoy, la capital hispalense cuenta con un total de 11 radares tipo 'foto-rojo', que se distribuyen estratégicamente para vigilar los puntos críticos donde más frecuentes son las infracciones. El objetivo principal es mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones, que representan el colectivo más vulnerable ante el incumplimiento de las señales luminosas.

Estos dispositivos de vigilancia funcionan mediante la captura fotográfica de vehículos que atraviesan la línea de detención con el semáforo en rojo. Incorporan dos cámaras de color que hacen instantáneas precisas: una antes de la línea de detención y otra cuando el vehículo cruza el paso. Además, cada imagen debe mostrar claramente la matrícula del vehículo, un requisito indispensable para la tramitación de multas.

Así funciona el sistema 'foto-rojo'

Los radares de semáforo en Sevilla están instalados sobre bases fijas localizadas a aproximadamente 25 metros de la línea de detención. Gracias a esta colocación, detectan con precisión los vehículos que no paran ante la señal luminosa roja. A lo largo del día y la noche, funcionan de manera continua, gracias a una cámara infrarroja que permite la lectura de matrículas incluso en condiciones de baja iluminación.

La decisión de incorporar estos radares en Sevilla se ha tomado al observar situaciones conflictivas en las calles, donde la conducta de algunos conductores generaba riesgos elevados. El uso de estas herramientas se ha revelado como un instrumento muy eficaz para la reducción de accidentes y para promover un respeto mayor de las normas de circulación.

El uso de radares tipo 'foto-rojo' no es exclusivo de Sevilla. Por ejemplo, la ciudad de Valencia es un referente en la regulación avanzada del tráfico, con más de 1.100 radares de este modelo. Este número refleja una impresionante proporción: aproximadamente un semáforo con radar por cada 720 habitantes. Esta densidad supera notablemente la de otras ciudades como Madrid y Barcelona.

En Madrid, la media es de un radar por cada 2.700 habitantes, mientras que en Barcelona esta cifra asciende hasta un dispositivo por cada 2.000 personas. Esta disparidad pone en valor las diferencias en estrategias de control y regulación del tráfico dentro de España.

La experiencia valenciana demuestra cómo una inversión amplia en tecnologías de vigilancia puede contribuir a una circulación más ordenada y segura. El caso de Sevilla seguramente seguirá esta línea, adaptando la infraestructura de acuerdo con las necesidades locales.

Los semáforos son, sin lugar a dudas, herramientas fundamentales para el correcto control del tráfico en cualquier ciudad española. Sin ellas, la circulación de vehículos y peatones se volvería caótica y peligrosa. Por ello, respetar la luz roja de un semáforo no es sólo una obligación legal, sino una cuestión de seguridad que puede evitar múltiples accidentes.

Los dispositivos "foto-rojo" no sólo imponen multas, sino que sirven como elemento disuasorio que fomenta la prudencia entre los conductores. Según diversas estadísticas de tráfico recogidas en España hasta principios de 2025, en ciudades donde se han incrementado estos sistemas, se ha registrado una significativa reducción de atropellos y colisiones por saltarse el semáforo.

Ubicación de los radares 'foto-rojo' de Sevilla

El coste social, económico y humano que supone una infracción de este tipo hace que las inversiones en este tipo de radares sean cada vez más necesarias y demandadas por la ciudadanía. Además, estos sistemas contribuyen a que las autoridades puedan planificar medidas de tráfico más eficaces, basadas en datos reales de infracciones y comportamiento.

En total, Sevilla cuenta con 11 de estos radares tipo 'foto-rojo':

Dos dispositivos en la avenida Carlos III

Uno en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril en las cercanías del puente del Alamillo

Otro en la Ronda Urbana Norte al cruzar el túnel cercano al tanatorio de la SE-30

Dos radares semáforos en la Ronda Norte (SE-30)

Dos dispositivos en la av. Alcalde Luis Uruñuela

Uno en la avenida Kansas City

Dos en la Ronda del Tamarguillo

La innovación tecnológica en materia de regulación del tráfico no se detiene y se espera que ciudades españolas como Sevilla continúen ampliando sus medios de vigilancia. Se prevé que en los próximos años haya un aumento en el número de radares "foto-rojo" y otros dispositivos inteligentes, que se integren con sistemas de gestión de tráfico más avanzados y sostenibles.

Por otro lado, conocer la ubicación exacta de los semáforos con radar se ha convertido en una cuestión de interés para conductores y peatones. Esto genera consultas habituales en Internet, como "ubicación radares foto-rojo Sevilla" o "semáforos con cámara en Sevilla 2025". La transparencia en esta información ayuda a fomentar una conducción más responsable y consciente.