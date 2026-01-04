Se desprende un trozo de una cornisa en la Avenida de la Constitución sin causar heridos

Los Bomberos han tenido que intervenir de urgencia en una fachada de la Avenida de la Constitución de la que se han desprendido cascotes de una cornisa, que no han provocado heridos a pesar de la afluencia en la zona tras el cortejo del Heraldo Real y las últimas compras de Navidad.

La Policía Local ha mantenido acotada la zona mientras que los efectivos del cuerpo de extinción de incendios que han saneado el saliente afectado sirviéndose de la escalera desplegable de uno de sus camiones.