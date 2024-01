Y después de los Reyes Magos, las rebajas

Es domingo, sobre las 9:30 y el termómetro de la Buhaira marca 4 grados. Es 7 de enero y aunque las rebajas llevan ya casi una semana en algunos comercios, hoy comienzan oficialmente para todos. Desde esa hora hay personas en las puertas de El Corte Inglés del Duque para hacerse con las primeras gangas. Solo por la que da a la plaza entran 115 en el momento en el que a las diez en punto se abre. A ellas hay que sumarle las de los otros accesos (Alfonso XIII y Gavidia).

La primera por la entrada del Duque, donde el propio director del centro, Sergio Palma, da los buenos días a los clientes, es Carmen. Toda una profesional que no ha faltado a una cita en los 40 años que lleva viviendo en Sevilla. "Tengo la costumbre de venir todos los años y siempre encuentro algo. Realmente, no necesito algo concreto, pero es una tradición. Bueno, vengo con la idea de llevarme un chaleco", explica.

Entre el público de primera hora, muchas personas con bolsas. Los Reyes Magos no siempre aciertan con las tallas y por eso hoy es el día en el que muchos pajes como María José tienen que descambiar prendas (aunque hay una tendencia en redes sociales que señala que este verbo es incorrecto, según la RAE , el uso de descambiar con el sentido de ‘deshacer un cambio o trueque’ es válido, pero más propio de la lengua coloquial) y ¿dónde hay más trueque o cambio que el día de Reyes?.

"Somos más de Reyes que de Papá Noel en esta ciudad", explica bromeando Sergio Palma, que asegura que el grueso de negocio en Navidad tiene más que ver con los magos de Oriente que con el abuelo de Laponia. Son días de mucho trabajo en el gran almacén. No sólo por las ventas, sino también por las devoluciones, cambios de talla, etc. Hoy la plantilla está al cien por cien.

Aunque el comienzo de las rebajas en domingo no haya gustado a muchos, para otros como Antonio es una gran idea porque "al no tener que ir a trabajar puedo venir yo mismo a cambiar mi regalo". La verdad es que no parece un domingo justo después de Reyes. En el Corte Inglés del Duque hay clientes y colas en muchas de las cajas, turistas y hasta una pequeña princesa Disney. Una empresa, por cierto que vuelve a utilizar la bolsa de color rojo para la campana, un clásico reconocible de esta empresa para las rebajas, un periodo que terminará el 29 de febrero.

Los descuentos van desde el 50% en marcas de mujer y una gran selección de camisas y pantalones de hombre hasta el 50 % y hasta el 30% en zapatos. En Deportes, una de las secciones más visitadas llega hasta el 40% en una selección de textil y calzado de pádel y hasta un 50% de descuento en Adidas, Nike, New Balance, Puma, Converse y Under Armour, entre otras.

Ropa de cama, muebles, lencería, joyería... Todos los departamentos son un hervidero de movimiento y descuentos desde primera hora de la mañana. Alguna que otra tarjeta regalo ha caído por Reyes y las joyas siempre "son algo muy personal que es mejor elegir", explica una señora que se debate entre unos anillos o unos pendientes. El lema de este año de la campaña es "encuentra lo que buscas", y es difícil que no se cumpla.

En las puertas de todas las tiendas de la calle Tetuán también hay colas, pero la más numerosa es la del nuevo local de Zara. La primera de las personas en una fila que llega hasta la esquina de la Campana, es Carmen y aunque no suele ser de las que quieren ser las primeras en las rebajas, "quiero quitarme de en medio lo antes posible esto que voy a devolver y, de paso, ver si encuentro un abrigo negro a buen precio".