Los Reyes se escriben con R de Rebajas

Aunque muchas de las cartas están ya escritas e incluso han llegado a su destino, algunos pajes de los Reyes Magos esperan a los primeros días del año para poner los sellos necesarios para que lleguen hasta Oriente. Estas rebajas de enero adelantadas conviven con liquidaciones, promociones y ventas especiales en un intento por incentivar el consumo en unas fechas en las que los regalos abundan y "si es más económico, pues mejor", comentaba una señora en una kilométrica cola en la caja de la tienda Álvaro Moreno. "Pensaba comprar solo una cosa, y al final me he llevado dos, para mi hijo y mi marido", añade.

Desde que en 2009 y "de forma excepcional" se permitió el adelanto del periodo de saldos, cada vez más comercios se suman. Es cierto que aún hay tiendas que prefieren acudir a liquidaciones, ventas privadas y promociones especiales durante estos primeros días hasta que llega el período tradicional que comienza el día después de los Reyes Magos.

La ropa es la reina de los descuentos. Grandes bolsas donde los tickets regalo se mezclan con etiquetas y sobres de regalo para empaquetar en casa. En esto, como en todo, hay auténticas y auténticos especialistas de las gangas que hacen un seguimiento sesudo a la prenda deseada. "Esta chaqueta es la misma que estaba desde principio de temporada, por fin la tengo", señala una chica.

Son días de fiesta y se nota en la afluencia de personas a las tiendas. En el centro, a primera hora abundan los turistas, que compran compulsivamente. Un par de francesas pasean por la calle Puente y Pellón comentando las últimas adquisiciones en la tienda de Adolfo Domínguez. No sólo en el centro, hacia la Puerta Carmona, Charo López, una de las pioneras en eso de empezar antes con las promociones. En los barrios cada vez se suman más a las promociones como un modo de hacer que los potenciales clientes pasen por la caja de los establecimientos.

Cuando más se acerca el mediodía, más sevillanos van tomando las calles del centro en una procesión de bolsas. Aquí la experiencia también es un grado. De compras, siempre mejor acompañados porque así mientras que uno está en los probadores, otro puede esperar en la cola de la caja.

En cualquier caso, las rebajas es un modelo que perdura a pesar de que con el auge del comercio electrónico algunos auguraban que ya no tendría sentido. Definitivamente, un cartel con descuento en una tienda es uno de los mejores reclamos que puede haber.

Entre las firmas comerciales más populares que ya se han sumado en físico o en el ciberespacio están Sfera, Shein, Bimba y Lola, Cortefiel o H y M. Las firmas del imperio Inditex y El Corte Inglés (aunque tiene promociones especiales en algunas de las marcas) comenzarán el domingo 7 de enero en las tiendas físicas y un día antes en la web.

Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women's Secret comenzaron las campañas de descuentos tanto en web como en física con el año. Las ofertas rondan entre el 50 y el 60 por ciento en determinadas prensas. El gigante chino de la moda on line, Shein, comenzó las promociones el 2 de enero en su web con productos seleccionados al 50% en envíos quickship que son envíos de entrega reducida -de 5 a 7 días- en colecciones de moda.

También en web, los japoneses de Uniqlo tienen descuentos en numerosos artículos y ha advertido en su web de la existencia de páginas falsas o fraudulentas. De hecho, la Policía Nacional ha bloqueado diversos sites que imitaban los portales de páginas de conocidas marcas de ropa.

Los sevillanos gastarán una media de 192 euros

La mayoría de los que se acercan a las tiendas en estos días previos al 6 de enero van con las ideas más o menos claras y un presupuesto, pero según un estudio realizado por Asescon, la Asociación Española de Consumidores, los sevillanos gastarán una media de 192 euros en las rebajas de enero.

La provincia andaluza donde menos dinero destinarán a las gangas será Huelva, con 140 euros, seguida de Granada (166), Cádiz (170), Almería (171), Córdoba (179) y Málaga (180). El informe ha sido realizado a partir de más de 3.000 encuestas.

Consejos para que las rebajas no salgan caras

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que en rebajas "bajan los precios, no los derechos" y aconseja una serie de puntos para que las gangas no sean un quebradero de cabeza. En primer lugar, es mejor siempre hacer una lista de lo que se necesita y su precio correspondiente actual, para comprobar que realmente existe un descuento. Además, hay que tener en cuenta que las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que exista una tara. Incluso admitiéndola, podría ser en forma de tarjeta o vale canjeable.

Eso sí, siempre es imprescindible conservar el ticket de compra.