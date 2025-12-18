Detenido tras apuñalar a su casero y su abogado en una junta de vecinos en el centro de Sevilla

El portal de acceso a un bloque de pisos, en una imagen de archivo.

La Policía Nacional ha detenido en el centro de Sevilla al presunto autor de una agresión con arma blanca que dejó a dos personas heridas tras una disputa en el marco de una junta de comunidad de vecinos. Uno de los afectados precisó el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad de las lesiones.

Los hechos tuvieron lugar a finales del mes pasado, al finalizar una reunión de vecinos en el edificio donde residían los implicados. Durante la junta, se produjo un enfrentamiento entre un inquilino y el propietario del inmueble, que se encontraba acompañado de su abogado. La discusión se intensificó al concluir la reunión y derivó en un ataque con un cuchillo de grandes dimensiones.

Como consecuencia de la agresión, dos hombres resultaron heridos. Uno sufrió lesiones de extrema gravedad en el cuello y tuvo que ser trasladado de urgencia a la UCI. La segunda víctima logró proteger zonas vitales con los brazos, sufriendo heridas de menor gravedad en brazos, espalda y mandíbula.

La investigación policial permitió identificar al agresor, que portaba el arma utilizada en el ataque y otras prendas manchadas de sangre. Tras su detención, el presunto autor fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles del incidente y descartar la implicación de terceros, mientras los vecinos afectados intentan recuperar la normalidad tras el violento suceso.