La Policía resuelve el homicidio de un hombre cuyo cuerpo apareció carbonizado en el Canal de los Presos y detiene al presunto autor

La Policía Nacional ha detenido este viernes al presunto autor del homicidio cuyo cadáver fue descubierto el pasado 1 de septiembre, carbonizado, en un tramo cubierto del Canal de los Presos en el término de Alcalá de Guadaíra, aunque muy cerca de la barriada de Palmete. También ha sido arrestada una mujer por un presunto delito de encubrimiento.

Según una nota remitida por el Cuerpo, los agentes no pudieron identificar a la víctima porque se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Tras la autopsia, los investigadores tuvieron conocimiento de que la causa de la muerte podría corresponderse con un disparo efectuado con un arma de fuego.

La investigación se centró en la barriada de Los Pajaritos. De hecho, los agentes obtuvieron informaciones relevantes que se completaron durante el desarrollo de la nombrada como Operación Leda, que se desarrolló a finales de octubre y aparentemente consistió en varios registros en puntos de ventas de droga en la zona. Pero había un segundo objetivo: encontrar a los responsables del homicidio.

Después de un par de meses de investigación, los agentes consiguieron indicios suficientes para establecer que la muerte se produjo a mediados del mes de agosto como consecuencia de un disparo en la cabeza en el interior de un punto de venta de sustancias estupefacientes. El autor se deshizo después del cuerpo con la ayuda de su entorno familiar, que le facilitó el vehículo en el que trasladó el cadáver hasta el lugar donde fue hallado. El homicida arrojó a la víctima a través de un agujero y a continuación le prendió fuego usando gasolina.

Para culminar la investigación se procedió a efectuar dos entradas y registros tendentes a la detención del principal investigado, en colaboración con Unidades de Seguridad Ciudadana, concretamente UPR y UIP, procediendo a la detención de ambos individuos.