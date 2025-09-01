Encuentran un cadáver carbonizado y en avanzado estado de descomposición en el Canal de los Presos

La Policía Nacional está investigando un suceso que tiene todas las trazas de ser un crimen espeluznante relacionado con la muerte violenta de una persona, en principio un hombre, cuyo cadáver ha sido hallado este lunes por la mañana en el Canal de los Presos entre la barriada de Palmete y el término municipal de Alcalá de Guadaíra. El cuerpo no sólo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, sino también carbonizado por completo.

La investigación comenzó en la noche del domingo. La sala del 091 recibió una llamada de la Guardia Civil que informaba de que uno de sus confidentes les había avisado de que había un cuerpo calcinado en el conocido como Camino del Chorrillo. La Policía Nacional organizó entonces el correspondiente dispositivo y montó un puesto fijo en esa barriada periférica, pero las tareas de búsqueda por la noche resultaron infructuosas.

El signo de las pesquisas ha cambiado en la mañana de este lunes. Un agente de la Unidad de Subsuelo, tras inspeccionar más en profundidad la zona, ha encontrado el cadáver en un canal de agua soterrado. Es decir, que la víctima no sólo fue quemada sino que también fue enterrada.

Por el momento no han trascendido más detalles de este macabro hallazgo. De hecho, las autoridades todavía no han podido identificar a la víctima debido al pésimo estado en que se encuentra.