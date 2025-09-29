Detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual a una mujer en el barrio de Los Remedios

La Policía Nacional detuvo este domingo a un hombre que supuestamente intentó agredir sexualmente a una mujer en el barrio de Los Remedios. El presunto violador, que cuenta con varios antecedentes por otros delitos, fue retenido por un ciudadano que pasaba por la zona y que consiguió inmovilizarlo hasta que llegó un patrullero y arrestó al individuo, según han confirmado fuentes de la propia Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en un pequeño parque en el entorno de la calle Virgen de Luján. El detenido asaltó a la víctima, sin que hayan trascendido más detalles del ataque, y acto seguido huyó del lugar, pero un vecino que paseaba por allí tuvo la valentía suficiente para interponerse en su escapada y retenerlo hasta que la Policía, tras recibir el correspondiente aviso, llegó y arrestó al sujeto.