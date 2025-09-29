Detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual a una mujer en el barrio de Los Remedios
El supuesto autor del ataque fue retenido por un ciudadano en el entorno de la calle Virgen de Luján hasta que llegó la Policía Nacional y lo arrestó
La Policía Nacional detuvo este domingo a un hombre que supuestamente intentó agredir sexualmente a una mujer en el barrio de Los Remedios. El presunto violador, que cuenta con varios antecedentes por otros delitos, fue retenido por un ciudadano que pasaba por la zona y que consiguió inmovilizarlo hasta que llegó un patrullero y arrestó al individuo, según han confirmado fuentes de la propia Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en un pequeño parque en el entorno de la calle Virgen de Luján. El detenido asaltó a la víctima, sin que hayan trascendido más detalles del ataque, y acto seguido huyó del lugar, pero un vecino que paseaba por allí tuvo la valentía suficiente para interponerse en su escapada y retenerlo hasta que la Policía, tras recibir el correspondiente aviso, llegó y arrestó al sujeto.
