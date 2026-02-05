Detenido en Sevilla por una estafa telefónica mediante 'vishing' a un vecino de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cometido mediante el método conocido como vishing, una modalidad de fraude telefónico que en esta ocasión tuvo como víctima a un vecino de Valladolid. En el marco de la misma operación, los agentes también arrestaron a una mujer en la localidad murciana de Yecla, mientras que un tercer implicado, residente en Burgos, continúa en paradero desconocido.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Provincial de Valladolid. Según relató, recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por empleado de su entidad bancaria y le alertó de un supuesto cargo fraudulento en su cuenta. Siguiendo las indicaciones del falso gestor, el afectado realizó una serie de operaciones con la intención de recuperar su dinero.

Sin embargo, lejos de solventar la incidencia, el vallisoletano descubrió posteriormente que se habían efectuado cinco transferencias fraudulentas a beneficiarios desconocidos, por un importe total de 3.322,46 euros.

Este tipo de estafas, cada vez más frecuentes, se basa en técnicas de ingeniería social mediante las cuales los delincuentes suplantan la identidad de empleados bancarios, personal técnico o incluso funcionarios públicos. Para reforzar la credibilidad del engaño, los estafadores generan una sensación de urgencia y utilizan herramientas tecnológicas que permiten enmascarar el número de teléfono, haciéndolo pasar por uno legítimo. De este modo, consiguen que las víctimas faciliten datos bancarios, credenciales de acceso o autoricen operaciones fraudulentas.