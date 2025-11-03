Detenido por vender droga en filtros de café a través de la dark web

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Los Palacios y Villafranca como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser identificado como distribuidor de sustancias estupefacientes sintéticas, para lo que utilizaba plataformas de la "dark-web (internet profunda)".

La investigación comenzó a primeros de octubre tras tener conocimiento los investigadores de posibles envíos de sustancias ilícitas, utilizando para su transporte a empresas de paquetería, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A raíz de estos hechos la Guardia Civil da inicio a una compleja investigación denominada operación Ketamina, constatando que el principal sospechoso de estos hechos adquiría grandes cantidades de sustancias utilizando para ello páginas y plataformas de la internet profunda.

Una vez estaba en posesión de la droga preparaba en su propio domicilio las dosis individuales tratando de ocultarlas mediante filtros de café para dificultar su detección, y posterior distribución y venta utilizando nuevamente la internet profunda y aplicaciones de mensajería telefónica.

Tras las primeras pesquisas, la Guardia Civil registró el domicilio del presunto autor, donde se hallaron 1.820 gramos de sustancias sintéticas como anfetaminas, MDMA y ketamina, valoradas en su conjunto en 86.000 euros.

La Guardia Civil intervino durante el registro cuatro básculas de precisión, útiles y material específico empleados para el empaquetamiento, preparación, conservación y envío de las sustancias, así como diverso material informático.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios se salda con la detención de un varón como presunto autor de un Delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.

El material informático intervenido está siendo analizado por la Guardia Civil manteniendo la investigación abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales.

La "dark web" es una parte de internet que requiere software especial y está diseñada para ocultar la identidad y ubicación del usuario.