Detenidos dos tironeros que intentaron huir en un coche robado en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a dos varones e identificado a un tercero que robaron un bolso mediante el método del tirón y huyeron en un coche robado. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Policía Nacional interceptó un vehículo robado en una vía muy transitada de Sevilla. El coche circulaba de manera errática, poniendo en peligro a los demás conductores.

En el interior del mismo viajaban tres varones: dos de ellos fueron detenidos en el acto y un tercero logró escapar, aunque posteriormente fue identificado gracias a la colaboración de una de las víctimas.

Según informó este viernes la Policía en un comunicado, en el registro del vehículo se localizó un bolso escondido con documentación, propiedad de una mujer que había sido víctima de un tirón después de dejar a su hijo en el colegio. Como consecuencia de la violencia ejercida, la mujer sufrió diversas lesiones.

Gracias a la labor de investigación realizada por los agentes actuantes, se pudo reconstruir el modus operandi del grupo y esclarecer diferentes delitos cometidos en la ciudad, pese a las dificultades iniciales