El vapeo pasa por el hospital

Con apenas 12 ó 13 años, niños y niñas que, prácticamente, acaban de llegar a la educación secundaria, pueden llegar a cualquier estanco o establecimiento autorizado para su venta y comprarse un vaper. Porque sí, fumarlo está permitido y comprarlo, aunque seas menor de edad, también, aunque desde la Administración central se asegura que están trabajando en la materia para avanzar en su regulación. La excusa es que no contiene nicotina, por lo que, en principio, no es tóxico y se puede fumar con toda tranquilidad. Pero esto, en la práctica, no es así, porque contiene muchas sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud.

El jefe de Neumología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Manuel Arenas Gordillo, ya ha visto muchos casos en su consulta. Jóvenes que se inician en este consumo arrastrados por una moda y que, en sólo unos pocos meses, comienzan a sentir los efectos nocivos de estos dispositivos. Reagudizaciones de asma, neumonías, irritación bronquial, afectaciones al sistema cardiovascular como puede ser un aumento de la tensión o de la frecuencia cardíaca; o un efecto anorexígeno, al provocar la pérdida del apetito. Son las principales clínicas que llevan a los consumidores de vaper al hospital y que el neumólogo advierte "se han disparado en los últimos años".

El doctor lo tiene claro. "Estamos ante una pandemia mundial", afirma sin paliativos, e insta a las administraciones a que tomen medidas para atajar un problema que, de no ser así, "sólo va a ir de mal en peor". Y es que, el vapeo, "no es inocuo", insiste el neumólogo. Su consumo conlleva muchos riesgos para los usuarios, sobre todo jóvenes, como daños en los pulmones y el cerebro. Además, los expertos advierten de que, lejos de servir para abandonar el hábito tabáquico, funciona como puerta de entrada a su consumo futuro.

"Se ha querido vender como una alternativa saludable al tabaco, pero para nada es así. Los vaper tienen sustancias químicas que se ha demostrado que pueden provocar cáncer, en distintos órganos, y tienen nicotina, que generan dependencia, pero también puede provocar daños a nivel cerebral en las personas jóvenes puede provocar un daños que puede desencadenar daños a nivel de sus facultades mentales, incluso", afirma el neumólogo.

La adolescencia es un periodo delicado para el desarrollo del cerebro. Durante este periodo, el cerebro crece, cambia y forma nuevas conexiones. Las áreas que controlan las emociones y la recompensa se desarrollan más rápido que las que ayudan a la planificación y el autocontrol. Esto puede llevar a los adolescentes a asumir más riesgos, como el vapeo.

La nicotina que contienen los vapeadores afecta a los adolescentes de forma diferente que a los adultos, ya que sus cerebros son más sensibles a ella. Los receptores cerebrales afectados por la nicotina son importantes para el aprendizaje y la adicción. Incluso niveles bajos de exposición a la nicotina pueden hacer que los adolescentes sean más propensos a hacerse adictos a otras sustancias, experimentar con conductas de riesgo o desarrollar problemas de salud mental.

La nicotina puede tener efectos duraderos en el cerebro adolescente. La exposición a la nicotina puede dañar la capacidad de aprendizaje y concentración de los jóvenes y hacerlos más propensos a actuar impulsivamente cuando llegan a la edad adulta. Incluso una pequeña cantidad de nicotina puede suponer un riesgo para los adolescentes predispuestos a padecer enfermedades como el asma, haciéndoles más sensibles al estrés y, posiblemente, provocándoles problemas de humor más adelante.

"Estamos viendo cómo el consumo de vaper es una de las causas que más descontrola al paciente asmático y puede provocar reagudizaciones graves. También nos llegan chavales con neumonías que no están producidas por infecciones respiratorias y que se asocian al vapeo por una reacción inflamatoria de los pulmones. Pero también vemos otras consecuencias a nivel del sistema hormonal y nutricional, que también se pueden ver afectados porque estamos hablando de pacientes aún en desarrollo. Hay que actuar ya", concluye el facultativo.

La AECC, por una generación libre de humo

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto este año el foco de atención, no sólo sobre los daños del tabaco sobre la salud también del consumo creciente de vapeadores entre los más jóvenes. Según la encuesta Estudes 1, de cada 2 (54,6%) estudiantes entre los 14 y los 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida. Esto supone un incremento de 10,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021, en solo 2 años. El tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer y causa 63.000 muertes anuales en nuestro país. Desde la Asociación se quiere poner el foco en la importancia de implementar medidas efectivas para reducir el acceso de los jóvenes al tabaco y a los vapeadores.