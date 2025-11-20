Uno de cada diez adolescentes sevillanos consume cannabis con frecuencia

En la provincia de Sevilla, más de 21.500 jóvenes entre 15 y 19 años habrían consumido cannabis alguna vez y unos 11.600 lo habrían hecho en el último mes, según estimaciones recientes a partir de la encuesta ESTUDES del Plan Nacional sobre Drogas. En otras palabras: uno de cada cinco adolescentes ha probado cannabis, uno de cada siete lo consumió en el último año y uno de cada diez es consumidor habitual.

Son cifras extrapoladas a la población sevillana dentro de un estudo de carácter nacional y que sirven de telón de fondo para la celebración del V Congreso Científico Internacional sobre prevención, tratamiento y control del consumo de cannabis que la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla acogerá los próximos días 28 y 29 de noviembre.

El congreso llega en un momento particularmente delicado. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT 2025), más de 24 millones de adultos europeos consumieron cannabis en el último año y el 1% lo hace prácticamente a diario.

En España, la cifra se dispara al 2,%, casi tres veces más que la media europea. La preocupación se intensifica al observar los datos entre menores. En Andalucía, el 19% del alumnado de 14 a 18 años afirma haber consumido cannabis alguna vez; el 13,8%, en el último año; y el 10,3%, en los últimos 30 días.

El inicio temprano, especialmente antes de los 15 años, está directamente asociado a mayor riesgo de dependencia, deterioro neuropsicológico, fracaso escolar y abandonos posteriores del tratamiento. Sevilla no es una excepción y el congreso quiere precisamente poner el foco en esta franja de población.

Es la primera vez que este congreso internacional, que tradicionalmente se celebraba en Galicia, se organiza en Sevilla. La decisión, explica su presidente y organizador, el profesor Sergio Fernández Artamendi, obedece al deseo de “traer el debate científico al sur, implicar a Andalucía y situar a Sevilla en el foco de la investigación sobre cannabis”.

Fernández Artamendi destaca que uno de los rasgos más singulares del encuentro es su diversidad disciplinar. "El objetivo es aunar a la comunidad investigadora, sanitaria, educativa y política en un espacio común donde compartir los avances científicos sobre cannabis. Psicología, trabajo social, neurociencias, educación, biología o Fiscalía Antidroga... Lo que une todo es el cannabis, y eso lo hace único", explica.

La organización corre a cargo de Socidrogalcohol, con financiación del Plan Nacional sobre Drogas, cuya delegada intervendrá en la jornada del sábado. La Facultad de Psicología ofrece la sede y el respaldo institucional, junto a la Universidad de Sevilla y la Diputación Provincial.

El programa contempla talleres de formación especializada dirigidos a profesionales en prevención, tratamiento y atención médica ante intoxicaciones por cannabinoides. En las sesiones científicas se analizarán los efectos de las regulaciones en países como Canadá, las estrategias del Gobierno de España en materia antidroga, las aplicaciones médicas de los cannabinoides y los avances sobre su impacto en la salud mental, incluyendo psicosis, violencia y agresividad. Además, se prestará especial atención al rápido crecimiento de las nuevas variantes de cannabinoides sintéticos y semisintéticos, un campo que evoluciona con enorme velocidad y que plantea retos significativos para la prevención, la clínica y la regulación.

Con cerca de 200 asistentes inscritos, el congreso aspira a convertirse en una plataforma de intercambio y actualización científica que permita mejorar las políticas públicas, fortalecer la prevención y optimizar los tratamientos. En una realidad donde España supera ampliamente el consumo medio europeo y donde miles de jóvenes mantienen un uso frecuente de cannabis, el encuentro pretende aportar claridad, evidencia y formación rigurosa. Más allá de las cifras, el propósito es ofrecer herramientas para proteger la salud y el futuro de los adolescentes y jóvenes más vulnerables.