¿Qué diferencia hay entre un albergue y un centro de resiliencia?

¿Qué son los “centros resilientes” planteados por el gobierno de José Luis Sanz? ¿En qué se van a diferenciar de los habituales albergues? Estas son las preguntas fundamentales que surgen alrededor de la nueva política para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social en Sevilla. El propio regidor es quien ha aclarado las dudas, alegando que “no tienen nada que ver” entre sí

Todo viene a raíz de que los vecinos del Cerro del Águila se pusieran en pie de guerra ante la intención de la municipalidad de instalar un albergue para personas sin hogar en la calle Portobelo, a escasos metros del polígono Hytasa. Al grito de “no al albergue” iniciaron una sonora protesta en plena celebración de la Velá, que obligó a la suspensión del pregón, tal y como recogía hace unos días el Diario de Sevilla.

Ante la situación, el primer edil defendió la iniciativa alegando que estos “microcentros” para personas en situación de “emergencia social”, se diferencian en varios aspectos clave de los albergues comunes. Asimismo, la iniciativa parte de la intención de descentralizar los servicios asistenciales que acumula el barrio de la Macarena, marcado cíclicamente por avisos vecinales sobre incidencias en materia de convivencia.

Los centros de resiliencia no tienen nada que ver con los albergues

La principal diferencia entre los albergues y los centros de resiliencia estriba en que los segundos no son de entrada y salida libres. Es decir, cuentan con un número de plazas mucho menor, exclusivo para aquellas personas que lo necesiten y sean directamente derivadas al centro por los Servicios de Emergencia Social del Ayuntamiento. En concreto, el cupo máximo oscila en torno a los 25 huéspedes, para los cuales se destinará una “atención personalizada” en todo momento. De esta forma, el consistorio hispalense ha descartado por completo la llegada de nuevos albergues al Polígono Sur, San jerónimo o El Cerro.

Tal y como ha explicado José Luis Sanz ante las protestas vecinales, en los centros resilientes “no hay movimiento en la puerta; te derivan los servicios de emergencia social; y hay 25 plazas, no 180”. Por lo tanto, concluye el regidor, “son centros que no tienen nada que ver con un albergue, no funcionan igual y son otro tipo de usuarios”.

La descentralización de los albergues de La Macarena

Precisamente, la descentralización de los albergues del barrio de la Macarena era una de las iniciativas que José Luis Sanz planteó cuando todavía era candidato del PP a la alcaldía. Así lo recogía este mismo periódico en 2022, después de que el ahora regidor se reuniese con una veintena de vecinos de la zona, que “se encuentran al límite por los episodios de inseguridad que viven diariamente”. Así como por los “problemas con las personas sin hogar, los conflictos diarios o la suciedad, la falta de poda e iluminación, y la falta de aparcamientos, entre otros asuntos” que deben solucionarse con urgencia.

Paralelamente a la intención de descentralizar los albergues del barrio de la Macarena, los centros resilientes prometen una mejor convivencia con los vecinos de la zona en la que se encuentren, debido a la menor cantidad de plazas y la permanencia en el lugar de las personas que habiten en él.