La digitalización: el camino para alcanzar el progreso empresarial

La digitalización sigue siendo un camino pendiente por parte de las pymes, empresas y autónomos españoles. La pandemia aceleró la implantación de este tipo de procesos y nuestro país debe continuar potenciando la modernización del tejido productivo propio. Partiendo de esta base, Grupo Joly y BBVA organizaron una jornada para dotar de información sobre el programa de ayudas ‘Kit Digital’, el cual cuenta con una dotación de 3.067 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Bajo el nombre Digitaliza tu negocio con Fondos Europeos, el coloquito estuvo moderado en todo momento por por el responsable de Economía de Grupo Joly, Alberto Grimaldi; y contó con las intervenciones del director Segmento Pymes BBVA DT Sur, Juan José Sánchez; el CEO de GuadalTech, consultora tecnológica, Pedro M. Recio; y el partner de Minsait Business Consulting-Financial Services, Alberto Guilló.

El director Segmento Pymes BBVA DT Sur realizó un recorrido por las ayudas disponibles para pymes y empresarios, destacando la gran importancia de este paso dentro del tejido empresarial: “La digitalización es un factor clave para la recuperación de los negocios y de la economía en su conjunto. En primer lugar, nuestro tejido empresarial es un tejido de pymes, hasta el 86 % de las empresas cuentan con 1 y 9 empleados. Este tamaño hace que en circunstancias como la pandemia o la guerra de Ucrania sea más difícil competir. Una empresa más productiva tiene mayor acceso a capital humano y tiene menor porcentaje de temporalidad en sus contratos. La digitalización es clave para el crecimiento, en la pandemia hemos atravesado por restricciones donde la digitalización se ha visto acelerada. Es una oportunidad y la pyme debe ser consciente para sobrevivir, teniendo en cuenta que se puede personalizar esa digitalización y que, de hecho, no debe ser igual para todos. Vamos a impulsar la digitalización de las pymes para hacerlas más competitivas con los fondos de la Next Generation”.

Alberto Guillo “No hay que esperar uno o dos años para empezar a notar los resultados positivos de la digitalización”

Pedro M. Recio ahondó en el concepto de digitalización, puesto que “es un concepto que realmente no tiene mucha complicación, la digitalización no es pérdida de puestos de trabajo. Este tipo de desarrollos lo puede tener cualquier tipo de negocio, no hace falta tener un numero específico de trabajadores, debes tener claro tus conceptos de negocio y contar con la tecnología y aplicarlos a esos procesos. La digitalización va a marcar la diferencia entre las empresas que van a continuar y las que van a desaparecer. Me gusta compararlo con lo que supuso la industrialización hace 200 años, quien se industrializó se mantuvo y el que no, pereció. Para mí lo que marca la diferencia son las herramientas de las que dispone un determinado negocio y el uso que se les da a ellas. Las tablets, móviles u ordenadores son herramientas, pero es necesario un concepto clave del que carece la sociedad española y es el de tener una cultura digital, la pyme debe tener claro que debe digitalizarse y pedir esos servicios”.

Alberto Guilló, como partner Minsait Business Consulting - Financial Services, fue el encargado de explicar cómo iniciar un proceso de digitalización: “En primer lugar se debe hacer un autodiagnóstico para saber en qué grado de digitalización se encuentra la empresa, porque si no esto puede generar confusión muy fácilmente. Hay que tener claro el punto de partida y a partir de este diagnóstico cada sector tiene sus particularidades y la digitalización se debe adaptar. Hecho este análisis hay que trazar el plan de digitalización, nuestro consejo es no correr mas de la cuenta: hay un día a día que atender y no hay que colapsar por digitalizarse, el plan de digitalización debe hacerse, pero siempre al ritmo de la empresa y de manera que pueda asumirse. Lo siguiente sería poner esa propuesta en marcha, saber los recursos y los plazos que hay que proseguir. Más tarde, debemos concretar qué resultados quiero tener y cómo los voy a medir. La buena noticia es que estos resultados son medibles: se trata de incorporar los indicadores digitales a nuestros propios indicadores y que con ese seguimiento se vaya percibiendo que la estrategia va funcionando. No hay que esperar un año o dos años, el empresario se da cuenta qué funciona y se focaliza en los indicadores a optimizar”.

Además, la digitalización acelera la satisfacción del cliente al automatizar y acelerar procesos de atención más eficientes, tal y como explicó Pedro M. Recio: “Es fundamental que los procesos estén controlados no por una persona sino por una herramienta con los parámetros que deseemos y optimizar estos procesos de atención al cliente. Las farmacias, por ejemplo, cuentan con robots. Si todo este tipo de procesos se aplican a cualquier tipo de negocios es la evolución a la que debemos ir, pero el mayor problema que yo me encuentro dentro de este sector es el rechazo al cambio”.

Juan José Sánchez “Trabajamos con autoridades y partners estratégicos para acompañar a las pymes en este proceso”

Las ayudas del Kit Digital procedentes de la Unión Europea se encuentran disponibles para todos los empresarios de nuestro país. BBVA en su objetivo de contribuir a la digitalización y favorecer la productividad del sector empresarial, así como su competitividad y rentabilidad, ha llegado a un acuerdo con Minsait para facilitar el proceso de solicitud del bono digital. Es por ello que los autónomos y pymes que lo deseen pueden contar con un experto que les ayudará en el proceso para acceder a la subvención, además de identificar el tipo de ayuda que necesiten o tramitar la solicitud, entre alguno de sus servicios. A causa de esto, Alberto Guilló también desglosó como acceder a este tipo de prestaciones: “La ayuda estrella es el kit digital, un total de 3.067 de euros divididos en tres tramos diferentes y cuyo pistoletazo de salida fue en marzo. Lo que se pone a disposición de la empresa de 10 a 49 empleados, pertenecientes a este primer tramo, es un bono de 12.000 euros que se pueden gastar en diversos servicios. Hay que dejar claro que el dinero nunca pasa a la empresa, sino que pasa al agente digitalizador, esto es importante está enfocado para que la empresa seleccione un servicio en concreto que realmente necesite. Para obtener el bono hay una serie de instrucciones sobre cómo puedes acceder y una vez solicitado hay que entrar en el portal de Acelera Pyme donde se hará el primer diagnóstico, el cual no es vinculante, pero te ayuda a ver el antes y después. Con este diagnóstico y la concesión del bono van a poder realizarse desde la instalación de un CRM hasta la eficiencia en procesos o ciberseguridad. En julio se abrirá el segundo tramo de 6.000 euros y más adelante el tercer tramo de 2.000 euros. Hay limitaciones en los servicios, como es el hecho que no se puede gastar en un único servicio o que desde su concesión se cuenta con 6 meses para su disfrute. Aquí hay algo primordial y es entender los servicios y contar con un acompañante para toda empresa que aún no se haya digitalizado no es cosa de este año solo por el kit digital, sino que es elegir un compañero para toda la vida”.

Dentro de este proceso, las entidades financieras van a jugar un papel imprescindible para acceder al Kit Digital. Juan José Sánchez desgranó el papel de BBVA dentro de este acompañamiento: “Cuando hablamos con pymes y autónomos lo que nos trasladan es el difícil acceso a la información. Por tanto, nuestro primer paso es q llegue a todos los clientes la información del Kit Digital, siendo conscientes de que necesitan esta digitalización y también saber de qué dispone este tipo de servicios. También trabajamos con autoridades y partners estratégicos para acompañarles en este proceso y que no se pierda esta oportunidad, de ahí el acuerdo con Minsait. Somos una entidad financiera, se trata de tener una gran amplitud de solicitantes, pero si sucede que el proyecto de digitalización es superior a la cuantía de ese bono contamos con planes de financiación para ello”.

Pedro M. Recio “Es necesario un concepto clave del que carece la sociedad y es el de tener una cultura digital”

En cuanto al papel del agente digitalizador, Pedro M. Recio desmenuzó los pormenores para elegir al agente: “El cliente al recibir la asignación puede contar con varios agentes digitalizadores sino tiene uno solo que cubra su necesidad digitalizadora. Esto puede suponer un problema, pero es una opción que tiene el cliente. Una vez recibida la asignación con el agente elegido y contar con el proyecto, hay que firmar un acuerdo entre el agente y el cliente donde el cliente lo que reconoce es que adquiere una deuda con el agente digitalizador, por si hubiera una reducción de la asignación y a partir de ahí empezar a trabajar. Nosotros contamos con un plazo de 8 meses para esta digitalización- También me gustaría destacar que muchos clientes se sorprenden ya que es la primera vez que acceden a una subvención y no saben que el IVA no está incluido en el bono, es el propio cliente el que debe cubrirlo a los tres meses de recibir la asignación. El hardware tampoco está dentro de la cobertura del Kit Digital, solo son servicios como software, antivirus…”.