El director de cine Gervasio Iglesias pone su coche a disposición para viajar de Sevilla a Madrid

El precio de los viajes compartidos se ha disparado entre Sevilla y Madrid tras el accidente ferroviario de Adamuz. Este trágico suceso, en el que han fallecido 45 personas, ha provocado que desde el lunes este cortada la línea de Alta Velocidad que une Andalucía con la capital de España. Ante tales circunstancias, los precios de los vuelos y de la plataforma Blablacar se han visto incrementados por la alta demanda de quienes necesitan realizar este trayecto y no pueden disponer de vehículo propio.

Dicha situación afecta a numerosos profesionales que desarollan sus trabajo cada semana entre el centro y el sur del país. Uno de ellos es el director y productor de cine, el sevillano Gervasio Iglesias, quien en redes sociales ha criticado este encarecimiento y ha ofrecido la posibilidad de viajar en su coche hasta la capital española la próxima semana.

Así lo ha señalado a través de su perfil en Facebook. En una publicación ha informado a "todos mis amigos y conocidos que suelen subir mucho a Madrid como yo" que, "dado que estoy viendo en las noticias el tema de los precios abusivos que se está produciendo (¡qué vergüenza!), os comento que subiré este próximo lunes en mi coche desde Sevilla a Madrid y saldré el jueves de vuelta".

La publicación de Gervasio Iglesias en Facebook. / Redacción Sevilla

A continuación, detalla los horarios de estos viajes: salida de Sevilla a Madrid el lunes 26, a las 6:30; y salida de Madrid a Sevilla el jueves 29, a las 14:30.

"A quien le venga bien y se quiera apuntar está más que invitado a subirse conmigo", apostilla el que fuera director de títulos de tanto éxito como Modelo 77 e Isla Mínima.

Con este anuncio, Gervasio Iglesias se suma a la campaña de denuncia contra los precios abusivos que han experimentado los viajes compartidos tras la tragedia de Adamuz, que tendrá interrumpida la velocidad entre Andalucía y Madrid, al menos, hasta el lunes 2 de febrero.