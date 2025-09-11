Ignacio Martínez: "La historia de Alfonso Guerra está ligada a la historia de la Constitución"

Este es el discurso íntegro pronunciado por el periodista Ignacio Martínez, presidente del jurado del XIII premio Manuel Clavero, que en esta edición ha recaído en la figura del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

"Buenas noches a todos, queridos amigos, señoras y señores, autoridades, consejero, presidente González, presidenta de Persán, presidente del Grupo Joly, don Alfonso Guerra.

Este año el jurado ha considerado que era el momento de reconocer la impresionante trayectoria política de Alfonso Guerra, ocho años vicepresidente del Gobierno, 21 como ‘número dos’ del Partido Socialista y 37 años y medio diputado del PSOE por Sevilla en el Congreso, donde presidió la Comisión Constitucional dos legislaturas. Más allá de su currículo, de su prestigio y de su leyenda de político astuto, la historia de Alfonso Guerra está ligada a la historia de la Constitución. Sus acuerdos con Fernando Abril Martorell, entonces vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, permitieron encauzar el trabajo de los ponentes de la Constitución, urdiendo algunos de los consensos más difíciles del texto constitucional.

El jurado también ha reconocido al intelectual en activo, ensayista, director de teatro ocasional en el pasado y permanente lector, librero, apasionado por la poesía. Su última y destacada contribución a la cultura sevillana y española ha sido el comisariado de una exposición de enorme repercusión que en el último año ha pasado por Sevilla, Burgos y Madrid. ‘Los Machado, retrato de familia’ ha roto tópicos sobre el enfrentamiento entre los hermanos Antonio y Manuel, presentados durante décadas como exponentes de las dos Españas.

En fin, la función de elogiar a su compañero e íntimo colaborador va a correr a cargo como se ha anunciado de Felipe González. Mi tarea ahora es presentarles al presentador. El jurado que le concedió el IV Premio Manuel Clavero, destacó del señor González sus cuatro victorias electorales y los logros de sus 13 años y medio de gobierno. Pero, en un momento de gran confusión de la Unión Europea, querría esta noche resaltar su figura como gran dirigente europeo. Su Gobierno terminó las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Europea. Y desde entonces la participación activa del presidente González en el grupo de dirigentes que lideraba Europa le permitió tener un papel destacado en la negociación del Tratado de la Unión Europea que se aprobó en Maastricht, y ha sido renovado en Ámsterdam, Niza y Lisboa.

Esta generación de los padres del Tratado de Maastricht, los Helmut Kohl y François Mitterrand, Ruud Lubbers y Jean Luc Dehaene, Jacques Delors o Felipe González es una generación extraordinaria de líderes. Eran de distintas ideologías, sobre todo demócrata cristianos y socialdemócratas, pero se dio el caso singular de que estuvieron en el poder al mismo tiempo, casi todos más de una década, lo que generó cooperación, confianza y un fructífero espíritu fundacional similar a los consensos de nuestra Constitución. Quién sabe si es una generación irrepetible. Lo cierto es que tres décadas después no se ha repetido y las circunstancias de polarización y fragmentación del voto hacen difícil que eso ocurra.

Felipe González siguió siendo un referente. Rechazó ser presidente de la Comisión Europa. Y cuando los periodistas le preguntamos por qué, respondió con una cierta guasa sevillana que en Bruselas hacía mucho frío y llovía mucho. Después se autodescartó como posible candidato a la Presidencia del Consejo Europeo, cuando iba a entrar en funcionamiento esa institución. Pero se siguió pidiendo su opinión. Por ejemplo, el Consejo le pidió presidir un comité de expertos que redactó un informe sobre el futuro de Europa en el horizonte de 2030. Y se ha seguido reclamando su presencia, como por ejemplo hoy aquí para este acto.

Concluyo. El protagonista de la noche es Alfonso Guerra. Y tenemos el privilegio tener con nosotros para presentarlo a uno de los grandes líderes europeos del último medio siglo. Les dejo en la siempre interesante compañía de don Felipe González Márquez."