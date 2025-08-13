El Distrito de Triana sabía desde el 2 de julio que el ficus no suponía ya riesgo alguno

El Distrito de Triana recibió el pasado 2 de julio a las 9:45 de la mañana el informe de un biólogo que aseguraba que el tronco del ficus de Triana, que quedó en pie tras la poda masiva de agosto de 2022, no suponía ningún riesgo. Firmado por el biólogo Jesús Cuenca, ese informe sobre el ficus se entregó a la dirección del Distrito por parte de la plataforma en defensa del ficus un mes antes de la reciente orden de tala del 7 de agosto. El biólogo argumentaba como idea central que era posible conservar el tronco (su estructura remanente) y hacer intervenciones artística y de diseño sobre el mismo. Ese informe fue sellado en el distrito, pero la delegada Evelia Rincón no lo tuvo en cuenta.

"El árbol o, mejor dicho, la estructura subsiguiente que queda de él tras su intento de apeo, ya no constituye un elemento de riesgo, ni para los viandantes ni para la estabilidad estructural de la iglesia. Ya está muerto y, por tanto, el saneado que se puede realizar sobre el mismo reducirá su volumen. La estabilización de su actual estructura, desde un punto de vista mecánico, no entraña problema técnico alguno", reza el informe del biólogo que se entregó a la dirección del Distrito de Triana (páginas 1 y 2).

"Una vez aclarada la disyuntiva principal, se decidirán los posibles pasos a seguir sobre la resignificación y el ajardinamiento del conjunto del atrio de la Iglesia. Ese es el deseo del barrio, exceptuando, insistimos a los promotores de su muerte", continúa el informe (página 2).

A pesar de este informe, el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ordenó el jueves pasado la tala del gran tronco que quedaba en pie del ficus de Triana. A preguntas de este periódico, la delegada Evelia Rincón ha rechazado este martes explicar por qué no consideró el informe de Cuenca.

Parques no ha proporcionado hasta ahora ningún documento que avale que el ficus suponía un riesgo para la seguridad y había que talar el tronco. El área que dirige Rincón argumentó el día 7 que el ficus con 111 años "no puede recuperarse y supone un riesgo", que "la estructura interna sigue degradándose de manera irreversible" y que avanza "la pudrición en el sistema radicular"

Sobre convertir el tronco en un espacio para la lectura, al modo de otras ciudades, la delegada dijo que "los expertos nos aconsejaron que descartáramos esa idea porque la madera no es de calidad y entraña riesgos para tal uso".

Según los técnicos de Parques y Jardines, no es posible plantar un nuevo ejemplar en el mismo lugar, debido a que el tocón (con raíces de gran volumen) no se puede extraer con seguridad.