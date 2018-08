Una dolencia afecta a los eucaliptos centenarios del parque María Luisa

El Ayuntamiento de Sevilla explicó ayer que ha talado una decena de eucaliptos rojos centenarios del Parque de María Luisa este verano (9 ejemplares en el parque más otros dos en los Jardines de las Delicias) debido a una enfermedad que afecta a estos y cuya solución se está trabajando con técnicos de Australia, el país de procedencia de esta especie.

“Se trata de una patología de difícil diagnóstico y tratamiento, que conduce a una paulatina sequedad del árbol haya o no haya riego. De hecho, en Australia no conocen exactamente cómo atajarla. Existe una línea de trabajo conjunta abierta entre técnicos de Parques y Jardines y australianos para investigar sobre esta patología”, aclaró ayer el gobierno local a este periódico.

Estos eucaliptos rojos centenarios están aquejados “posiblemente por mundulla yellows”, según los informes municipales de los que se han talado, que pueden verse en la web municipal. No se sabe si el origen es un hongo, una bacteria o un virus.

El Gobierno de Australia cita en su web del departamento de Medio Ambiente que esta enfermedad afecta a sus eucaliptos y dice de ella que es “una dolencia mortal que provoca amarillamiento progresivo y muerte regresiva de las hojas y no está claro si lo causa un agente viviente, si es un factor ambiental o una combinación de ambos”.

tratamiento y denuncia

El tratamiento que está probando Sevilla con los árboles centenarios es una solución que se aplica en Australia para dar vigor y fuerza a los árboles, a base de minerales y aminoácidos, y facilitar así que estos rechacen los patógenos, explica Ricardo Librero, arquitecto paisajista y miembro de plataforma Salva tus árboles Sevilla y Red Sevilla por el Clima, dos de las entidades que más han batallado contra la desaparición de árboles este verano. Librero añade que una empresa química de Córdoba proporciona esos compuestos.

En el debate organizado el pasado 23 de julio sobre los árboles por la asociación Iniciativa Sevilla Abierta, la dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento explicó a los asistentes algunos de estos detalles de la enfermedad y tratamiento de los eucaliptos centenarios del Parque.

Al afectar a un jardín histórico calificado como monumento (Bien de Interés Cultural), la tala de estos eucaliptos centenarios ha sido denunciada ante el Seprona de la Guardia Civil por la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza, a principios de julio. La denuncia sigue abierta.

Las organizaciones preocupadas por los árboles han pedido al Ayuntamiento que no tale más eucaliptos sin antes aplicar un tratamiento de choque a esos árboles, que deje en pie estos ejemplares que tienen más de 100 años y que tale las ramas en mal estado.

La Comisión Provincial de Patrimonio pedirá a Parques y Jardines del Ayuntamiento un informe

Desde la Consejería de Cultura de la Junta se aclaró ayer que, ante la denuncia sobre la tala en el Parque de María Luisa, la Comisión Provincial de Patrimonio pedirá a Parques y Jardines del Ayuntamiento un informe sobre esta actuación para recabar información y comprobar si se ha cumplido la ley.

Un experto de la ciudad en jardinería y árboles como José Elías, adjunto a la Jefatura de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla desde 1956 hasta su jubilación, también se ha hecho eco de este problema. En su blog (jardinessinfronteras.com) apunta una posible causa del debilitamiento de los eucaliptos: el cambio en el sistema de riego del Parque de María Luisa, ya que estos ejemplares australianos “exigen un pH bajo y temen a la cal”.

En una entrada publicada en su blog el pasado 11 de junio, José Elías muestra su preocupación por la tala del eucalipto rojo centenario del Parque de María Luisa, una especie procedente de Australia, que sufre “desde hace años un periodo de decaimiento” del que no se conocen las causas aún y que provoca la caída de ramas.

"La solución no puede ser talar sin más, sino investigar las causas para salvar estos árboles"

Recalca que la solución no puede ser talar sin más, sino investigar las causas para salvar estos árboles. “Solo con una investigación científica podemos conocer qué le pasa a los eucaliptos del parque y así evitar esta dolorosa tala de árboles centenarios”, expone Elías. “No podemos cruzarnos de brazos y optar por eliminar todas las especies que ofrecen peligro sin conocer el porqué de esta situación. Hay que invertir en investigación, pruebas de laboratorio, contratar a empresas o arboristas acreditados etc…que nos ayuden a salvar nuestros árboles”, indica el experto en su blog.

“No entiendo por qué la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico no ha actuado”

Elías se quejó en ese mismo artículo de que la Comisión provincial de Patrimonio Histórico no hubiera intervenido aún “ante este grave problema” que aqueja a estos arboles del jardín histórico declarado Bien de Interés Cultural. “No entiendo por qué la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico no ha actuado”, se pregunta y recuerda que el organismo debe intervenir en todas las actuaciones sobre Bienes de Interés Cultural (BIC) y sus entornos, cuyas competencias no están delegadas en ayuntamientos.

“Si se hubieran producido grietas en un monumento catalogado seguro que hubieran intervenido ¿Por qué no su intervención en el Parque de María Luisa declarado por ellos mismos como monumento, cuando está padeciendo problemas graves en su arbolado? Los BIC están bajo la tutela del organismo, cuando algo grave ocurre creo deben intervenir”.

Reclama una investigación a fondo de las causas y advierte de que este problema de decaimiento “no se da en los eucaliptos de la dársena del río ni en otros parques y jardines de la ciudad”.