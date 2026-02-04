La Dorada y Eldorado: Sevilla está en todas partes

El año de la Expo, 1992, Miguel Ángel Rodríguez (San Juan de Aznalfarache, 1970) emigró a Cataluña. El mundo llegaba a Sevilla y él se iba al ‘mundo’. En Mollet del Vallés se convirtió en El Sevilla y creó el grupo Mojinos Eskozíos. Como el hijo pródigo, con los años volvió a casa. Lleva por bandera el nombre de la ciudad. El mismo que preside el nuevo libro de Eva Díaz Pérez. ‘Sevilla. Biografía de la ciudad dorada’ (La Esfera de los Libros).

Sevilla está en todas partes. En la canción de Miguel Bosé que a Triana va y por medio de su gentilicio más universal en un relato de Josep Pla. Se titula ‘La conversación de Saint James Park’, publicado en su libro ‘La ceniza de la vida’. Describe un parque londinense donde un pingüino empieza a girar las alas “como suelen hacer las bailarinas gitanas un momento antes de ponerse a bailar sevillanas”. El baile autóctono evocado por un escritor del Ampurdán.

Carmen Sevilla (Sevilla, 1930, Madrid, 2023) nació en realidad como María del Carmen García Galisteo. Viene al mundo en Heliópolis, el barrio que se hizo para la Exposición del 29. Llevaba el arte en los genes: hija del letrista Antonio García Padilla ‘Kola’, nieta del periodista satírico José García Rufino, más conocido como Don Cecilio de Triana. Llevó el nombre de Sevilla por el mundo entero, incluido Hollywood, donde fue María Magdalena en ‘Rey de Reyes’.

Lolita Sevilla (Sevilla, 1935, Madrid, 2013) se llamaba María de los Ángeles Moreno Gómez. Era de la otra punta de la ciudad, de la calle San Vicente, frente al convento de las mercedarias. Con 17 años la vieron cantando en Villa Rosa, una sala de fiestas de Madrid. Es la Carmen Vargas de ‘Bienvenido, mr. Marshall’, de Berlanga, con guión de éste, Bardem y Miguel Mihura. Formó un trío insuperable con su alcalde (Pepe Isbert) y su representante (Manolo Morán). Viajó a Cannes, cuyo festival premió la película. Su personaje se llamaba igual que la primera mujer que llega al rectorado de la Hispalense.

Soledad Sevilla (Valencia, 1944) nació el mismo año que Soledad Becerril, primera y única mujer que ha estado al frente del Ayuntamiento. Ha expuesto en todo el mundo y muchas veces en Sevilla: en la Torre de Guzmanes de La Algaba, en el convento de Santa Inés o en el Museo de Arte Contemporáneo cuando lo dirigía Víctor Pérez Escolano. Ferrán García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949) ha expuesto en el Reina Sofía.

Jordi Sevilla (Valencia, 1956) ha presentado un manifiesto contra la deriva totalitaria del sanchismo. Fue ministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de Zapatero. Es economista. Lo relevó Elena Salgado.

Sevilla hace de todo: político, pintora, ciclista, futbolista, actor, corresponsal de guerra

José Japón Sevilla (Coria del Río, 1959) fue árbitro de fútbol, cinco temporadas en Primera. En el guinnes del arbitraje por haber pitado seis penaltis en un Oviedo-Valladolid. Cónsul honorario de Japón en Sevilla, el apellido que acompaña a Sevilla lo convierte en descendiente de la embajada keicho del samurái Hasekura Tsusenaga. Su madre se llama Carmen Sevilla.

Fran Sevilla (Madrid, 1959) es periodista y de profesión corresponsal de guerra, cometido en el que lleva casi cuatro décadas. Ha cubierto las dos últimas guerras, la invasión de Ucrania por Rusia en 2022 y los ataques de Israel sobre Gaza después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El rey Felipe VI le entregó el premio de Periodismo Cuco Cerecedo por ser “un cronista de la dignidad humana”.

Óscar Sevilla (Ossa de Montiel, Albacete, 1976) perdió la Vuelta Ciclista a España de 2001 en la última etapa. Ese mismo año obtuvo el maillot blanco de mejor joven en el Tour de Francia. Retomó su carrera en Colombia, país donde obtuvo la doble nacionalidad. En 2014 ganó la Vuelta Ciclista a ese país, además de vencer en la Vuelta a Antioquia y la Vuelta al Valle del Cauca.

Ernesto Sevilla (Albacete, 1976) es el hermano de Pablo Chiapella (Amador) en ‘La que se avecina’. Su cantera fue la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, donde coincidió con Julián López y Carlos Areces. Hicieron de Albacete una Cinecittá para tomar Madrid en los monólogos, los teatros, las películas y las series de televisión. Con el también albaceteño Joaquín Reyes presentó una gala de los Goya.

Salva Sevilla (Berja, Almería, 1984) ha sido un correcaminos del fútbol. Pasó por la cantera del Sevilla y jugó cuatro temporadas en el Betis. Además, jugó en el Poli Ejido, Salamanca, Espanyol de Barcelona, Mallorca, Alavés y Deportivo de la Coruña. Un centrocampista con olfato de gol: 63 dianas en su palmarés.

Osiris Sevilla Madariaga (Managua, 1986) se salvó milagrosamente del accidente ferroviario de Adamuz. Su vuelo llegó con retraso a Madrid y no pudo subir al Alvia que iba a Huelva y que impactó con los últimos vagones del Iryo que venía de Málaga. Su pareja, el boliviano Víctor Luis Terán, que trabajaba en Huelva cuidando de personas mayores, fue una de las 46 víctimas mortales del accidente.

Oblique Seville (Saint Thomas, Jamaica, 2001), atleta, que es como un sinónimo de jamaicano, es el actual campeón del mundo de cien metros lisos. Ganó la medalla en los Mundiales de Tokyo 2025, proeza que espera revalidar en los Juegos de Los Angeles 2028. Seville es como aparecía la ciudad en los primeros carteles de los viajeros románticos.

El Sevilla y los Sevilla, que pueden aparecer indistintamente por la pequeña pantalla en El Hormiguero, Imprescindibles o el Programa de Bertín Osborne; en películas de Cine Clásico o de Cine de Barrio; en Hollywood o en los Goya; en el Reina Sofía o en ‘La que se avecina’. El género de la biografía humaniza la ciudad y aquí van unas cuantas personas que llevan la ciudad por bandera, hasta en el NIF.