Ecologistas en Acción impugna ante el TSJA la reordenación de los suelos de la antigua fábrica de Altadis

Estado final que tendrá el proyecto en los suelos de la antigua fábrica de Altadis.

La Federación Ecologistas en Acción-Sevilla ha formalizado tres recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, para impugnar la reordenación de los suelos de Altadis. La organización acusa al consistorio hispalense y al promotor de orquestar una operación basada en una "ingeniería legal" que elude cesiones urbanísticas obligatorias y maximiza el beneficio privado en detrimento del interés público.

Según detalla la entidad ecologista, el proyecto representa un caso de "miopía urbanística intencionada", al evitar deliberadamente clasificar el suelo como Urbano No Consolidado. Esta calificación habría exigido desarrollar un plan de reforma interior con garantías para equipamientos públicos y una planificación coherente de viales, espacios libres y aprovechamientos que beneficiara a los vecinos de Los Remedios, un barrio ya deficitario en dotaciones.

Los ecologistas sostienen que la actual planificación ha "exprimido y sobrepasado" la capacidad edificatoria de los terrenos, incrementando en más del 60% el aprovechamiento respecto al existente antes de noviembre de 2022. La consecuencia directa, según señalan, es que el promotor evita ceder más de 8.000 m² de techo y 4.000 m² de suelo destinados a dotaciones públicas, agravando la situación del barrio con menos equipamientos de toda Sevilla.

Impacto en el entorno urbano

El perjuicio no se limita exclusivamente a la parcela donde se proyecta el futuro hotel. La organización alerta que la urbanización de la calle Juan Sebastián Elcano, necesaria para dotar de suministros al edificio, ha eliminado el único acceso peatonal desde calle Asunción a los Jardines de Manuel Ferrand. Adicionalmente, se ha reducido la superficie de esta zona verde para habilitar apenas 16 plazas de aparcamiento en superficie.

Ecologistas en Acción argumenta que un adecuado plan de reforma interior habría permitido ordenar correctamente la zona, priorizando estacionamientos para residentes y asegurando el cumplimiento del PGOU, evitando la actual subordinación del interés general frente a los beneficios privados.

Carencias dotacionales en Los Remedios

La federación critica la intención del Ayuntamiento de destinar la única parcela pública restante del ámbito a oficinas administrativas del Distrito. Consideran que esta decisión perpetúa el modelo de "urbanismo a la carta" y agrava el déficit crónico de equipamientos en el barrio.

"Los Remedios no necesita más usos administrativos; necesita un centro de participación activa para mayores, equipamientos culturales y deportivos para la juventud y espacios para las asociaciones del barrio", subrayan desde la organización.

Finalmente, los ecologistas lamentan la falta de respuesta del Ayuntamiento, que desde enero de 2025 no ha contestado a sus requerimientos sobre las irregularidades denunciadas. En contraste, señalan la celeridad con la que la justicia ha procesado y condenado a un vecino que protestó pacíficamente contra el deterioro del parque Manuel Ferrand.

La organización ha anunciado que mantendrá su estrategia legal para revertir un modelo urbanístico que, según su criterio, ha priorizado los intereses empresariales por encima del bienestar de miles de sevillanos.