Elite Taxi anima a todos los taxistas de Sevilla a trabajar en el aeropuerto

Elite Taxi Sevilla anima a todos los taxistas de la capital a que acudan a trabajar al aeropuerto cumpliendo el turno rotatorio, que comienza mañana después de más de 20 años de monopolio. "Han sido muchos los directivos y miembros de nuestra asociación que han puesto mucho más que empeño para conseguir que hubiese de nuevo una parada en el aeropuerto donde todos pudiésemos ocupar libremente y sin coacciones, es por eso que os animamos a que a partir de mañana en vuestro día de turno acudáis sin pensarlo a hacer uso de vuestro derecho, y os animamos también a convencer a aquellos compañeros, que después de tantos años todavía guarden recelos en hacerlo", reza un mensaje enviado por los responsables de Elite.

"Ya hemos dado un primer gran paso, pero esto no servirá de nada si el taxi sevillano no demuestra una vez más su gran profesionalidad cubriendo las necesidades de los vecinos y visitantes que llegan a través de nuestro aeropuerto. No nos podemos permitir de nuevo veinte años más de secuestro. Toca una vez más seguir demostrando la grandeza y profesionalidad del servicio público del taxi".

Elite Taxi Sevilla es la asociación que más ha luchado en los últimos años en Sevilla contra la denominada mafia del taxi en el aeropuerto de San Pablo. Sus directivos fueron los primeros del sector en alzar la voz cuando se produjo la operación policial del 9 de enero y ha animado a todos los taxistas a acudir a trabajar a la parada durante estos días y denunciar cualquier amenaza o coacción que sufran.