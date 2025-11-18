Emasesa lanza una nueva oferta pública de empleo: plazas disponibles, periodo de inscripción y requisitos

Un operario de Emasesa junto a un vehículo de empresa como foto de recurso.

Emasesa, la empresa pública responsable del servicio de aguas de Sevilla, ha puesto en marcha dos nuevos procesos selectivos para reforzar su grupo operario en áreas clave: distribución y gestión de activos.

La convocatoria incluye diez plazas para ayudante de distribución, destinadas a trabajos en redes de abastecimiento y saneamiento, así como cinco plazas para ayudante de gestión de activos, vinculadas al mantenimiento electromecánico.

Para optar a cualquiera de estas vacantes, las personas interesadas deberán acreditar la titulación exigida, que puede ser un Grado Medio o Superior de Formación Profesional, o un Certificado Profesional de nivel 2 o 3, perteneciente a las familias profesionales recogidas en las bases de la convocatoria.

Además, se establecen requisitos específicos según el puesto:

En el área de distribución será imprescindible contar con carné de conducir C1 .

. Para gestión de activos se requiere el carné B, valorándose como mérito disponer también del C1.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 22:00 horas del 14 de enero de 2026, y la solicitud deberá formalizarse exclusivamente a través del canal de empleo de Emasesa: emasesa.com/canal-empleo-concursos-publicos/.

Antes de completar el trámite, desde la entidad recomiendan revisar detenidamente tanto las bases generales como las bases específicas de la convocatoria y abonar la tasa correspondiente, tal y como señalan las mismas fuentes.