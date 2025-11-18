Emvisesa abre la convocatoria para adjudicar 58 viviendas en 'cohousing' en Pino Montano: cupos, requisitos y cómo inscribirse

La nueva promoción de Emvisesa se ubica en la calle Parque Sierra del Castril.

Emvisesa ha abierto la convocatoria para la adjudicación de 58 viviendas en régimen de cohousing en Pino Montano. Se trata de una promoción ubicada en la calle Parque Sierra de Castril, compuesta por 58 alojamientos protegidos temporales y un edificio de usos compartidos, tres de ellos adaptados a personas con movilidad reducida. Todos cuentan con dos dormitorios, con posibilidad de transformarlos en tres dormitorios.

Las personas interesadas deberán podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 21 de noviembre a las 14:00 horas. En esta ocasión, las viviendas se adjudicarán a familias y unidades de convivencia con menores a cargo en tres sorteos públicos ante notario que se celebrarán el próximo 3 de diciembre. A continuación, detallamos los requisitos.

Dos viviendas para víctimas de violencia de género y tres adaptadas para PMR

Los demandantes deben estar inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas (RMDVP) de Sevilla. Aquellos que deseen inscribirse por primera vez podrán recibir atención personalizada en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) de los distritos municipales o en la Oficina del Registro, bajo cita previa a través del teléfono 955 010 010 o la web del Ayuntamiento.

En lo que a los destinatarios se refiere, la adjudicación de los 58 alojamientos protegidos se realizará considerando los siguientes cupos:

26 viviendas para jóvenes menores de 40 años con al menos un menor a cargo

16 viviendas para el cupo general. Tendrán preferencia los empadronados en Sevilla con una antigüedad mínima de dos años a la fecha de inscripción o de al menos cinco años en cualquier momento anterior; y cuyo puesto de trabajo radique en el municipio

Dos, para grupos de especial protección

Tres viviendas para mayores de 65 años

Dos viviendas destinadas a víctimas de violencia de género

Tres viviendas para personas con movilidad reducida

Cinco alojamientos se reservan a entidades del tercer sector inscritas a través de su respectiva convocatoria permanente y una para necesidades del Área de Barrios y Derechos Sociales del Ayuntamiento

Las inscripciones deberán tramitarse a través de los formularios correspondientes en la web de Emvisesa.

Precio del alquiler y fecha del sorteo público

Con respecto a los requisitos de renta, el 50% de las viviendas se destinarán a unidades familiares con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPREM (10.080 euros anuales), en cuyo caso el alquiler mensual se fijará en 295 euros. La otra mitad de los alojamientos se dirige a familias con ingresos de hasta 3 veces el IPREM (25.200 euros anuales), las que tendrán una renta mensual de 468 euros.

Las fechas clave de la convocatoria son las siguientes:

Plazo de solicitudes: hasta el 21 de noviembre a las 14:00 horas

Publicación de la lista provisional: 25 de noviembre

Fin del plazo de alegaciones: 27 de noviembre

Publicación de la lista definitiva: 28 de noviembre

Asimismo, el 3 de diciembre se celebrarán tres sorteos ante notario para determinar la adjudicación de las 52 viviendas —se excluyen las dirigidas a entidades del tercer sector—, bajo el siguiente orden de prelación:

Sorteo de dos viviendas para víctimas de violencia de género

Soteo de tres viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida

Soteo de 47 viviendas para los demás cupos

En estos sorteos se obtendrá el orden de prelación con el que posteriormente se citará a los solicitantes para la contratación de viviendas. A cada participante se le asignará un número aleatorio para el sorteo y los resultados se publicarán en la web del Registro de Demandantes.