Emasesa inicia este martes las obras de renovación de redes de abastecimiento en la calle Rubén Darío de Triana

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comienza este martes, 3 de marzo, las obras de renovación de las redes de abastecimiento en la calle Rubén Darío, en el distrito Triana, en el tramo comprendido entre Juan Díaz Solís y Graham Bell, con el objetivo de mejorar la presión y el caudal del agua y eliminar fugas en la red.

La actuación cuenta con un presupuesto de 149.516 euros y una duración prevista de 2,5 meses, y no requerirá cortes en el suministro, ya que se instalarán redes provisionales para garantizar el servicio en todo momento.

Ejecución en dos fases para minimizar afecciones

Las obras se desarrollarán en dos fases. La primera se centrará en los acerados impares de la calle Rubén Darío, en el tramo comprendido entre Graham Bell y Juan Díaz Solís, mientras que la segunda fase se ejecutará en el cruce de esta última, a media calle, con el fin de afectar lo menos posible al tráfico rodado.

Durante la ejecución de los trabajos no será necesario el corte total del tráfico y, para los peatones, se habilitarán pasarelas de acceso a viviendas y comercios que minimicen las molestias derivadas de la intervención.

El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha señalado que “esta intervención responde al compromiso de mejorar las infraestructuras hidráulicas de nuestros barrios, garantizando un servicio más eficiente y moderno para los vecinos de Triana”. Asimismo, ha destacado que “seguimos actuando de manera planificada y coordinada para renovar redes que llevaban años sin actualizarse, evitando averías y mejorando la calidad del suministro”.

Una transformación integral en marcha en el entorno de San Joaquín

Esta actuación se suma a la transformación integral que el gobierno municipal ha impulsado en el entorno de San Joaquín, en Triana, con una inversión cercana al millón de euros.

Entre las intervenciones ya ejecutadas se encuentran la mejora de itinerarios peatonales, la ampliación de acerados y renovación de pavimentos en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Dolores y el entorno de la parroquia de San Joaquín, así como las obras en las calles Juan Díaz de Solís y Graham Bell.

Además, en la calle Graham Bell se ha puesto en funcionamiento un nuevo parque infantil inclusivo, dotado de columpios adaptados, multijuegos accesibles con rampa, paneles lúdicos y sonoros y pavimento continuo amortiguador, dentro de la apuesta municipal por áreas infantiles modernas, seguras y resistentes al uso intensivo.

En palabras de Juan de la Rosa, “la renovación de las redes en Rubén Darío complementa las actuaciones ya finalizadas en todo este entorno, consolidando una transformación urbana que mejora la accesibilidad, el espacio público y ahora también las infraestructuras básicas que garantizan servicios esenciales”.

