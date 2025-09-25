La emotiva sorpresa de unos recién casados sevillanos a la abuela que no pudo ir a la boda

Las bodas suelen estar llenas de momentos mágicos, pero algunas historias logran conmover de manera especial. Es lo que ocurrió con Rocío y Pepe, una pareja sevillana que acaba de darse el “sí, quiero”, y que ha protagonizado una escena que está enterneciendo a muchos en redes sociales.

La abuela de Rocío no pudo asistir a la ceremonia, pero los recién casados tuvieron un gesto inolvidable: nada más salir de la iglesia, se dirigieron a su casa para compartir con ella uno de los momentos más importantes de sus vida.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se puede ver a los novios entrando en la vivienda mientras la abuela los esperaba emocionada, vestida especialmente para la ocasión. Entre abrazos, la mujer no podía dejar de repetir: “¡Qué guapísima!”. A lo que Rocío respondía: “Me he acordado más de ti…”.

El instante más simbólico llegó cuando la novia le entregó parte de su ramo de flores, un gesto que selló el encuentro con un toque inolvidable.

La cuenta de “Poderío Bodas”, organizadores del enlace, compartió el momento con un bonito mensaje: “Cuando una boda se organiza desde el corazón y con el cariño más profundo, se nota”.