En marcha la maquinaria para implantar la tasa turística en Sevilla

La polémica sobre la implantación de la tasa turística en Sevilla lleva más de un lustro abierta sin llegar a puerto seguro. El promotor del cargo de este impuesto a los turistas que se alojen en hoteles, alojamientos y viviendas turísticas de la ciudad desde que fuera delegado de Turimo es el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, quien ha vuelto a sacar a la luz esta iniciativa y ha dado un paso al frente al registrar una propuesta para debatir este asunto en el próximo Pleno con el resto de grupos políticos e iniciar el proceso de debate con los agentes sociales del sector.

Hoteleros, agencias de viajes, viviendas turísticas, entre otros representates del sector, como empresarios y guías oficiales, tienen mucho que decir u opinar en esta negociación que, sin embargo, depende de un marco legislativo autonómico o estatal para su aprobación y, de ahí, la instancia del Consistorio tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía a que desarrollen un marco legislativo que permita implantarla.

Este gravamen, que se aplicaría a los viajeros que se alojasen en algunas de las 68.000 plazas hoteleras de las que dispone Sevilla, podría dejar hasta siete millones de euros al año en la ciudad, según cálculos del propio Ayuntamiento en base a si el turista pagase por pernoctación un euro.

A priori, este impuesto parece contar con la aceptación de los principales afectados, los turistas, quienes en las ciudades donde se aplica este tributo ya han manifestado que el cobro del impuesto no les condiciona a la hora de visitar el destino.

En principio, se prevé que esta tasa se cobre en función de la calidad o número de estrellas del establecimiento. Así, la tasa podrá ser mayor en los establecimientos premium que en hoteles de menor categoría. "Esta tasa turística ha ido creciendo en los últimos años en Europa, implántádose en las principales capitales. En España, Barcelona, Baleares o ciudades como Valencia y San Sebastián (estas dos últimas en trámite), ya se han sumado a este impuesto y se ha comprobado que no afecta negativamente al turismo ni a las empresas del sector, pero sí ha beneficiado a los servicios públicos", concretan desde la corporación municipal.

El detonante que ha motivado el promover este acuerdo plenario desde el Ayuntamiento de Sevilla ha sido que, hace unos 15 días, el Pleno de Málaga aprobó por unanimidad una propuesta que insta a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a través de la modificiación de la Ley de Haciendas Locales- a establecer un marco regulador. El Consistorio hispalense presentará su moción de forma similar al Ayuntamiento de Málaga, sumándose a la idea de "abrir paso a que las ciudades que quieran implantar la tasa puedan hacerlo desde el consenso con los operadores turísticos".

"Siempre hemos defendido la aplicación de una tasa o un instrumento de fiscalidadturística en Sevilla. Pero como Ayuntamiento no tenemos competencias. Ahoraqueremos seguir el modelo de otras grandes ciudades que han implantado estatasa, que no ha supuesto en ningún caso una reducción de visitantes, ni ha afectadonegativamente al sector turístico. Todo lo contrario, ha permitido generar recursoseconómicos para inversiones y mejora de servicios públicos", explica el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una ota emitida por el PSOE municipal.

Tasa turística ¿a qué se destinaría?

En el destino de lo recaudado parece estár el kit de la cuestión y donde empieza a difuminarse la idea. Un punto delicado que todos los representantes del sector tienen claro que debe concretarse de forma clara y en concenso.

El pago de la tasa turística oscila en aquellas partes del mundo donde ya se aplica entre los 0,45 euros y los 2,50 euros por noche de alojamiento. En el caso de Sevilla, el debate no se sitúa tanto en la cuantía que habría que instaurarse, que también se pretende que "sea justa y no provoque el rechazo del turista", como los fines a los que se destinarían.

Hoteleros y empresarios muestran sus reticencias en cuanto al fin último al que se destine este tributo. Tanto la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia como la Asociación Sevillana de Epresas Turísticas recuerdan que aún no se han sentado en la mesa de negociación y no conocen las las líneas estratégicas por parte del Ayuntamiento, pero que están abiertos a llegar a acuerdo. "Necesitamos saber los detalles sobre cómo se va a gestionar la tasa. Cómo se recaudaría, si solo afectaría a los hoteles o a otras empresas del sector. No queremos precipitarnos antes de conocer todos los detalles", explica Jorge Robles, presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, que vería con buenos ojos la propuesta del cobro a los turistas si "redundara en beneficio del turismo, que no fuera a una caja única".

El Ayuntamiento de Málaga ya ha solicitado la creacíon de un marco de fiscalidad turística

Igual opinión mantiene David Moreno, representante de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos, cuyo mapa asciende a a más de 7.400 viviendas turísticas en la provincia. Moreno reseña que "no vamos a estar a la contra por naturaleza si revierte sobre la mejora del turismo y los vecinos, si se mejoran los servicios turísticos, la limpieza de la ciudad... y siempre que haya conceso con los representantes del sector, me parecería bien". Moreno añade otro de los puntos claves a tratar en este debate: si es éste el momento de poner en marcha la tasa. "Entrando en una potencial recesión, con el aumento de precios por la Inflación, la crisis energética y la volatlidad que hay aún debido a la guerra de Rusia, no creo que sea el mejor momento de plantear una tasa, ya que puede ir en contra de la competitividad de Sevilla como destino".

Cuando Muñoz propuso por primera vez la aplicación de la tasa gobernaba en la Junta de Andalucía el PSOE y no logró su aprobación. Ahora, y tras el parón provocado por la pandemia, el alcalde vuelve a reactivar la iniciativa que, desde el Consistorio, ya se anunció sería clave en la promoción de Sevilla como tercer destino urbano de España, detrás de Madrid y Barcelona. "En los últimos años, ciudades europeas como Lisboa, París, Berlín, Oporto, Milán, Florencia, Praga, Bruselas o Amsterdam han implantado la tasa turística. Nadie deja de visitar Florencia porque tenga que pagar una tasa turística", destacan desde el Consitorio, e insisten: "La implantación, en cualquier caso, estaría sujeta a un proceso de análisis y debate con todos todos agentes sociales y económicos implicados de forma que se garantice una adecuada ejecución, se establezcan los criterios para determinar la cuantía y que repercuta de forma positiva en la ciudad, y en los servicios públicos que se ofrecen a los sevillanos y a quienes la visitan. Siguiendo este mismo modelo, el Ayuntamiento ya implantó una subida de los precios públicos del Alcázar para los visitantes con el objetivo de generar recursos para la ejecución de inversiones principalmente vinculadas al patrimonio".

En busca del turismo sostenible y de calidad

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, la maquinaria para sacar adelante la tasa turística ya se ha puesto en marcha en busca del turismo de calidad y sostenible que viene priorizando con medidas como la regulación de las viviendas turísticas o el aumento de la planta hotelera, donde destacan los establecimientos de cuatro o cinco estrellas. En estos establecimientos y viviendas y alojamientos turísticos sería donde el turista tendría que abonar este impuesto por noche pernoctada.

Ana López es la presidenta de APIT (Asociación Provincial de Informadores Turísticos). Al igual que gran parte de las empresas del sector, se muestra favorable a la implantación de la tasa si "supone una inversión para el mantenimiento del patrimonio. Cuando he viajado, he pagado la tasa sin problemas. Si aquí se destina al mantenimiento de calles, plazas o monumentos que mejore la imagen de la ciudad, me parece bien".

Las empresas esperan que los fondos se destinen a inversiones y promoción del destino

Por su parte, José Manuel Lastra, presidente de Aevise (Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla), también ve en la implantación de la tasa turística una nueva fórmula para promocionar el destino del turismo de calidad, de reuniones o de congresos. "Otros destinos competidores lo aplican y no se han observado perjuicios para el sector", explica el Lastra, que matiza: "Aún tenemos que llegar a un consenso, que la tasa no sea disuasoria para los turistas y que lo recaudado no se vaya a los presupuesto generales. Hemos hablado del asunto muchas veces pero aún no se han definido las lineas, además, hasta donde sabemos, no es potestad municipal el poder aplicarla, así que seguimos esperando que haya voluntad política".

La postura de los sindicatos

Los sindicatos también se han querido pronunciar en esta cuestión. CCOO de Sevilla respalda la puesta en marcha de una tasa turística en la capital que sirva para reforzar la prestación de servicios públicos o invertir en formación de trabajadores. El secretario de Política Institucional de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, explica que "este sistema ya funciona en los principales destinos europeos sin que el turismo se haya resentido".

Ante esta situación, CCOO pide a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un marco legislativo que permita a los ayuntamientos poner en marcha este tipo de mecanismos fiscales como ya ocurre en otras autonomías como Cataluña o las Islas Baleares, y al Ayuntamiento, "que aborde este debate con diálogo, contando con las opiniones de los trabajadores que son una parte esencial para el sector y para la ciudad de Sevilla".

Para Lebrón, "la tasa turística no debe entenderse como una penalización a quien nos visita, sino como una oportunidad para que estas personas contribuyan con la ciudad de la que están disfrutando. Si los turistas se benefician de la limpieza de Sevilla, el transporte público o la seguridad, el mantenimiento o la recogida de residuos parece lógico que también contribuyan con su financiación ayudando a los sevillanos a sostener estos servicios públicos que, no hay que olvidar, son muy mejorables en muchos barrios de la ciudad alejados del foco turístico".

El secretario de Política Institucional de CCOO de Sevilla también se ha mostrado favorable a "que la tasa turística sea progresiva como ocurre en muchas ciudades europeas. No nos gustan las tarifas planas en materia fiscal y en ese sentido pensamos que sería positivo que el tributo se regulase por un porcentaje del precio total de la estancia en el hotel o el apartamento o que dependiese de la categoría del alojamiento".