Endesa inicia el soterramiento del tramo de la línea aérea de alta tensión que discurre paralela al Parque de Miraflores

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha iniciado los trabajos de soterramiento y posterior desmantelamiento de un tramo de la línea aérea de alta tensión de 66 kilovoltios que discurre por la Avenida Asociaciones de Vecinos de Sevilla. Estos trabajos, que se prolongarán a lo largo de las próximas cuatro semanas y suponen una inversión de 430.000 euros, forman parte del refuerzo de infraestructuras eléctricas que la compañía está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

Una decena de técnicos está trabajando en varios puntos de esta avenida paralela al Parque de Miraflores para soterrar este tramo de la línea que será subterránea a partir de ahora. Esta semana se ha empezado por el tendido subterráneo del cable de alta tensión a lo largo de una canalización existente de más de 990 metros con la ayuda de una cuerda pre-piloto, lo que ha evitado abrir una zanja tan extensa. Así mismo, los técnicos están trabajando en la adecuación, a más de 20 metros de altura, de la torre eléctrica que recibe el cable aéreo en la rotonda de Carretera Carmona frente al polígono Store.

Una vez finalice el tendido del cable subterráneo, se procederá a retirar los más de 3 kilómetros de cable aéreo y, posteriormente, se desmontarán las 5 torres eléctricas de alta tensión sobre las que se apoya este tramo de la línea de Avenida Asociaciones de Vecinos.