Las enfermeras del sur de Sevilla marcan el compás en la excelencia de los cuidados

Teresa Salas y David Pérez, sosteniendo la certificación junto a la directora gerente de este área sanitaria, Inmaculada Vázquez, el director de enfermería, Joaquín Fajardo, y otros enfermeros del grupo.

En el sur de la provincia de Sevilla suena fuerte el tambor de la salud. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha culminado tres años de trabajo intenso, labrando su camino hasta convertirse en Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (CCEC/BPSO®). La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, entregó la ansiada certificación en Granada, durante la V Jornada de Buenas Prácticas en Cuidados celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

La jornada reunió a profesionales de toda Andalucía, expertos nacionales y responsables institucionales, todos bajo el mismo compás: reconocer a quienes han integrado con éxito las guías de práctica clínica en su labor diaria. Entre los galardonados, además de Sevilla Sur, figuran el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, consolidando así la segunda cohorte de centros comprometidos con la excelencia.

Y, es que, el Sur de Sevilla no camina solo. Forma parte de los 14 centros andaluces integrantes del programa CCEC/BPSO®, siendo la referencia provincial en la integración estructural de guías clínicas en la práctica diaria, representando a la provincia dentro de la red BPSO-Host Andalucía.

La directora gerente del área, Inmaculada Vázquez, subraya que el recorrido realizado sitúa al centro entre los referentes regionales en innovación en cuidados. “El camino recorrido incluye al Área Sanitaria Sur de Sevilla dentro del grupo de los referentes regionales en innovación en cuidados, impulsando el desarrollo profesional, la mejora continua y una atención centrada en la calidad y la seguridad del paciente”, destaca.

El acceso al programa CCEC/BPSO® se produce mediante convocatorias que se abren cada tres años y que cuentan con un número limitado de plazas, lo que convierte el proceso de selección en altamente competitivo.

Una de las reuniones de trabajo del grupo. / H. U. V.

En el caso del Área Sanitaria Sur de Sevilla, la candidatura partió de un proyecto elaborado por la subdirectora de Enfermería, Teresa Salas Casado, y el enfermero de Oncología David Pérez Martínez, quienes asumieron los roles de líder y colíder del programa, respectivamente.

La cohorte correspondiente al periodo 2023-2025 registró 19 candidaturas procedentes de centros sanitarios de toda Andalucía, de las cuales sólo tres superaron la fase inicial de selección, entre ellas el área sevillana. “Un logro fruto de la implicación enfermera del área sanitaria, de su compromiso con la innovación y con el sistema sanitario público bajo el impulso de una dirección de Enfermería que apuesta por la continuidad de estrategias de mejora continua de la práctica de cuidados enfermeros”, explica Teresa Salas.

Durante los tres años de desarrollo del programa, el grupo motor del área sanitaria ha impulsado diversas iniciativas destinadas a implantar, evaluar y mantener buenas prácticas en cuidados de enfermería basadas en guías clínicas internacionales.

Entre las áreas de trabajo destacan la atención a personas con ostomías, la prevención de lesiones por presión, el fomento del liderazgo transformacional en entornos enfermeros y la gestión de accesos vasculares.

El director de Enfermería del área, Joaquín Fajardo, asegura que el esfuerzo coordinado de los equipos profesionales ha permitido obtener resultados muy positivos. “Se han conseguido mejoras significativas en los procesos asistenciales y en los indicadores de resultados en salud”, afirma.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido su alcance. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla presta cobertura a más de 450.000 ciudadanos mediante una plantilla superior a los 4.000 profesionales repartidos entre atención primaria y hospitalaria. La red asistencial incluye dos hospitales –Valme y El Tomillar–, cuatro centros periféricos de especialidades en Alcalá de Guadaíra, Lebrija, Morón de la Frontera y Los Alcores, 34 centros de atención primaria y tres hospitales de alta resolución situados en Lebrija, Morón y Utrera.

Los responsables del programa destacan mejoras concretas en indicadores clínicos relacionados con la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados.

El colíder del proyecto, David Pérez, señala avances especialmente significativos en el abordaje de lesiones por presión, una de las patologías más frecuentes entre pacientes hospitalizados y que requiere cuidados prolongados. Más de 500 enfermeras de atención primaria y hospitalaria han recibido formación específica dentro del programa.

Asimismo, se ha logrado reducir la tasa de flebitis tras la implantación de la guía de buenas prácticas sobre accesos venosos. El equipo auditor también ha valorado positivamente la automatización de los procesos de evaluación mediante bases de datos innovadoras, un sistema que podría replicarse en otros centros del programa.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se convierte así en la primera y, hasta el momento, única institución sanitaria de la provincia integrada en el programa internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO).

Esta iniciativa está liderada por la Registered Nurses Association of Ontario (RNAO), organización canadiense que impulsa una red mundial de instituciones comprometidas con la implantación de prácticas clínicas basadas en la evidencia científica. Actualmente, el programa está presente en más de 50 países.

En España, su desarrollo está coordinado por la Unidad de Investigación en Cuidados del Instituto de Salud Carlos III (Investén-ISCIII), que promueve la aplicación de guías clínicas destinadas a mejorar los cuidados al paciente y fortalecer la práctica enfermera basada en la evidencia.

La incorporación del Área Sanitaria Sur de Sevilla a esta red internacional consolida su apuesta por la innovación en cuidados y por una atención sanitaria centrada en la calidad, la seguridad y la mejora continua de la práctica clínica.